Ekonomi & administration
Göteborgs Fjärrtransporter AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-04-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Fjärrtransporter AB i Göteborg
, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Göteborgs Fjärrtransporter AB (GFT) är ett litet transport- och logistikföretag som startade 1988. Vi erbjuder logistiklösningar med fokus på inrikes lastbilstransporter, spedition och 3PL. Hos oss blir du en nyckelperson.Publiceringsdatum2026-04-12Dina arbetsuppgifter
Kund- och leverantörsreskontra, inklusive betalningar via fil Lönehantering och rapportering till Skatteverket Momsrapportering och inlämning Avstämningar och bokslutsunderlag Löpande rapportering till styrelse och revisor Övriga administrativa ekonomiuppgifter - du tar tag i det som behövs
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom ekonomi, redovisning och lönehantering.
Är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar Trivs i en liten organisation där du är nära verksamheten och kollegorna.
Är pragmatisk, lösningsorienterad och flexibel, du rycker in där det behövs
Behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i MS Office
Har erfarenhet av Fortnox (krav)
Erfarenhet av Opter/K2 eller Trans-PA är meriterande
Vad vi erbjuder
Stor frihet att påverka och strukturera ditt eget arbete Nära samarbete med ledning - din röst hörs En trivsam arbetsmiljö i ett bolag med lång historiaSå ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@gft.se
och märk den med: Ekonomiassistent.
Bifoga din ansökan som PDF och inkludera CV, personligt brev, löneanspråk samt när du tidigast kan tillträda.
Ofullständiga ansökningar eller ansökningar där sökanden inte uppfyller kraven kan komma att lämnas utan åtgärd.
Frågor? Maila oss, vi svarar så snart vi kan och vi önskar inga telefonsamtal om tjänsten.
Vi går endast vidare med ansökningar som uppfyller ställda krav och där relevant erfarenhet kan styrkas.
Vi värdesätter särskilt erfarenhet från mindre företag, där man ofta lärt sig hantera många olika arbetsuppgifter och verkligen förstår vad det innebär att vara en del av ett litet team.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: jobb@gft.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Ekonomiadministration".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Fjärrtransporter AB
(org.nr 556320-8122)
9848912