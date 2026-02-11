Ekonomi / Administration
Bergåse Färg Vägg & Golv söker nu en redovisningsekonom / administratör till vårt team.
Vi är ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar och söker dig som vill ha en långsiktig och ansvarsfull roll med varierade arbetsuppgifter inom både ekonomi och administration.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom / administratör kommer du att arbeta brett inom ekonomi och administration. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Löpande bokföring samt moms- och skattehantering
• Månadsavslut, kontoavstämningar och ekonomiska analyser
• Kund- och leverantörsreskontra, fakturering och betalningar
• Hyresavisering i fastighetsprogrammet Real
• Löneadministration och löneutbetalningar
• Förberedande arbete inför bokslut
• Övrig administration kopplad till verksamhetenKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande:
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom ekonomi
• God systemvana i Spiris/Visma och Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg och stabil anställning i en verksamhet där du får ta stort eget ansvar.
• Tillsvidareanställning
• Varierade arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta självständigt
Övrig information
• Tillträde: 1/5 eller enligt överenskommelse
• Tjänstens omfattning: 80-100 %
• Tjänsten är platsbunden och utförs på kontoret
• Intervjuer sker löpande
Välkommen att skicka din ansökan till:jobb@bergase.se
Ange "ANSÖKAN" som rubrik.
Med färgglada hälsningar
Team Bergåse Så ansöker du
