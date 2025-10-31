Ekonom Till Unique Pyrotechnics
Nexer Recruit AB / Redovisningsekonomjobb / Götene Visa alla redovisningsekonomjobb i Götene
2025-10-31
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Tänk dig en arbetsplats där vardagen inte bara handlar om siffror i Excel, utan också om att vara en del av ett bolag som bokstavligen får saker att lysa upp himlen. På Unique Pyrotechnic AB söker vi nu en Ekonom som vill växa, ta ansvar för den dagliga driften och bidra till ett framåtlutat bolag med stora ambitioner.
DIN VARDAG Som Ekonom hos Unique Pyrotechnic AB kommer du arbeta nära verksamheten med fokus på den dagliga driften. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att växla mellan detaljer i bokföringen och helheten i bolagets ekonomiska flöde. Du rapporterar till bolagets ekonomiansvarig och har ett tätt samarbete med både denne och övriga kollegor i organisationen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande bokföring och redovisning
Lönehantering
Hantering av kunder och leverantörer
Moms- och skattehantering
Stötta i andra administrativa uppgifter när det behövs
Hos oss blir du en del av ett team där alla hjälps åt och där vi tillsammans driver bolaget framåt.
VEM ÄR DU? Vi tror att du har arbetat ett par år med ekonomi och nu vill ta nästa steg. Framför allt söker vi dig som är prestigelös, nyfiken och vill utvecklas vidare. Du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad, med förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
För att lyckas i rollen behöver du:
Erfarenhet av bokföring, löner samt skatt- och momsredovisning
God systemvana i ekonomisystem
Goda kunskaper i Word & Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Lägst B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av Fortnox
Erfarenhet av Wolters Kluwer Capego (årsredovisning)
Kunskap om utländsk moms
Det viktigaste är inte att du kan allt från början, utan att du har viljan att växa och utvecklas med oss.
VILL DU VETA MER? I den här rekryteringen samarbetar Unique Pyrotechnic med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Unique Pyrotechnic. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
eller telefon 070 743 41 73. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-10-19.
OM UNIQUE PYROTECHNICS Unique Pyrotechnic i Götene AB är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla specialeffekter för scen och event både i Sverige och utomlands. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Götene, Västra Götaland. Unique Pyrotechnic är känt för att skapa spektakulära shower och har en stark närvaro inom underhållningsindustrin. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Amanda Eksell amanda.eksell@nexergroup.com 0707 43 41 73 Jobbnummer
9584135