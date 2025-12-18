Ekonom till konkurstillsyn
Kronofogdemyndigheten / Redovisningsekonomjobb / Sundbyberg Visa alla redovisningsekonomjobb i Sundbyberg
2025-12-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
På konkurstillsyn övervakar vi på Kronofogden att konkursförvaltningen sker på ett korrekt sätt och enligt gällande lag. Som ekonom på konkurstillsyn arbetar du aktivt för att konkursförvaltningen ska vara snabb, lagenlig och effektiv.
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med dina kollegor utföra ekonomisk granskning och att följa den ekonomiska hanteringen i konkurser och rekonstruktioner. Du har kontakt med flera målgrupper t.ex. konkursförvaltare, rekonstruktörer, domstolar och andra externa aktörer. Du övervakar att konkursförvaltningen sköts på ett ändamålsenligt sätt vilket kan innebära besök hos gäldenärsföretag och på förvaltarkontor. En av dina arbetsuppgifter är att tala inför grupper.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som ekonom kan du till exempel uppmärksamma andra myndigheter om att en person får bidrag på felaktiga grunder. Det kan resultera i att du bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
Inom konkurstillsyn samarbetar vi nära varandra. Det är viktigt att arbetet är effektivt och vi fäster stor vikt vid att arbetet är enhetligt och att goda exempel sprids.
Möjliga placeringsorter är Sundbyberg eller Umeå.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
- akademisk utbildning inom ekonomi med minst 180 hp (120 p enligt gamla systemet)
- några års erfarenhet av arbete med bokföring och revision
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete med obeståndsrätt eller tillsyn. Det är också önskvärt att du har aktuell erfarenhet av arbete med redovisning.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som ekonom. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-13!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Viveka Brynbo 010-5723310 Jobbnummer
9652484