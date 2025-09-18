Ekonom till Kinda
2025-09-18
Har du arbetat inom ekonomi i offentlig verksamhet i minst tre år? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en ekonom vill vår kund i Kinda för ett heltidsuppdrag som startar omgående och pågår till 30 december 2025, det finns möjlighet till förlängning av uppdraget. Arbetet sker i kundens lokaler i Kisa under kontorstider men det går även bra att arbeta hemifrån en dag i veckan
Du kommer stötta en av kundens förvaltningar i deras ekonomiprocesser och arbeta med allt ifrån rapportering, uppföljning och analys till ekonomiadministration samt stöd i budgetarbetet. Arbetet sker i systemet Raindance. Du kommer även bidra till kundens utvecklingsarbete under hösten. Uppdraget kan förändras under resans gång då kunden är inne i ett förändringsskede. Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller yrkeserfarenhet på minst fem år inom ekonomi
Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom offentlig verksamhet som ekonom, controller, ekonomichef eller motsvarande
Kunskap om svenska lagar och regler som är relevanta för det specifika tjänsteområdet
God förmåga att arbeta självständigt och snabbt kunna sätta sig in i beställarens arbetssätt, rutiner och processer
God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.
Förmåga att hantera sekretess och personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, såsom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen (GDPR)
Van användare av Office-paketet, främst excel
Meriterande
Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
