Ekonom till Bonus Copyright Access
Vi på Vindex söker nu för Bonus Copyright Access räkning en Ekonom. Vi söker dig som vill ingå i en mindre ekonomigrupp där du kommer att arbeta med redovisning, analyser och utveckling av processer.
Om Bonus Copyright Access
Bonus Copyright Access uppdrag är att ta fram kollektiva licenser för skolor, företag, myndigheter och organisationer, så att upphovsmän, förlag och utgivare får den ersättning de har rätt till. Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening som drivs helt utan vinstintresse. På uppdrag av deras 15 medlemsorganisationer licensierar de rättigheter kollektivt. Genom deras avtal får skolor, myndigheter, företag och organisationer möjlighet att använda upphovsrättsskyddat material från hela världen. Du kan i ditt dagliga arbete använda upphovsrättsskyddat material från bland annat webben, digitala publikationer, dagspress och andra tidningar, läromedel, fackböcker och vetenskapliga publikationer.
Om rollen
Rollen kombinerar redovisning, effektiviseringsarbete och analys och passar dig som är en nyfiken lagspelare. Tjänsten är placerad i Stockholm och rapporterar till Ekonomichefen.
Arbetsuppgifterna kommer bl.a. att innefatta:
Löpande bokföring
Bokslut och årsredovisning
Utvecklingsarbete kring processer
Analyser
Även andra arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen kan förekomma, så som att vara behjälplig i budgetarbetePubliceringsdatum2026-03-20Dina personliga egenskaper
Bonus Copyright Access söker efter en ödmjuk person med god kommunikativ förmåga och en prestigelös inställning. För att trivas på bolaget och i rollen så behöver du vara en strukturerad och analytisk lagspelare med ett gott ordningssinne.
Erfarenhet och kunskap
Relevant akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Några års erfarenhet av arbete med redovisning
Meriterande med erfarenhet av analysarbete
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
God systemvana och mycket van användare av Excel
Meriterande med intresse för upphovsrätt
Ansökan
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer KDRE3133.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kajsa Dahlberg vid funderingar om rollen (kajsa.dahlberg@vindex.se
, 0735-251 270).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kajsa.dahlberg@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KDRE3133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
https://www.bonuscopyright.se/om-bonus/ Arbetsplats
Bonus Copyright Access Kontakt
Kajsa Dahlberg kajsa.dahlberg@vindex.se 0735-251 270
