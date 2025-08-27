Ekonom med erfarenhet av lön sökes!
2025-08-27
Vill du arbeta i en bred och varierande roll där du får kombinera klassiska ekonomiuppgifter med ansvar för löner? Här får du chansen att bidra med din kompetens i ett familjärt företag med framåtanda! Sök redan idag, då tjänsten ska tillsättas omgående.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för vår kunds räkning dig som har erfarenhet av att arbeta inom ekonomi och lön. I denna roll kommer du ha ett helhetsansvar för löneprocessen, från början till slut. I denna roll kommer du ansvara för löneprocessen samt arbeta brett inom ekonomi och administration. Dina arbetsuppgifter kommer att variera och det är därför viktigt att du är prestigelös och öppen för att hjälpa till där det behövs!
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och van vid att ta ansvar. Du trivs med att driva dina processer självständigt, besitter starkt eget driv att utvecklas men trivs också bra när du får samarbeta med teamet och övriga kollegor.
Du erbjuds
• Arbete hos ett spännande bolag med framåtanda och som befinner sig i en tillväxtfas
• Ett konsultuppdrag på 1 år med goda möjligheter till förlängning
• Att få vara en del av ett engagerat och öppet team som tycker om att ha kul tillsammans
Dina arbetsuppgifter
Som tidigare nämnt är detta en varierad roll men dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Leverantörsreskontra - hela ledet från fakturamottagning till uppföljning och betalningar
• Bokföring i samband med löner och hantering av reseräkningar
• Ett stöd i månads- och årsbokslut tillsammans med ekonomiavdelningen
• Ansvar för användarhantering i företagets tidrapporteringssystem
• Allmänna administrativa uppgifter och uppföljningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från en tidigare ekonomiroll där du hanterat både redovisning och lön.
Det är meriterande om du har
• Arbetat i Visma Lön
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om AirSon och deras arbete här. Varaktighet, arbetstid, etc.
