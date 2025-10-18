Ekonom inom leverantörsreskontra
2025-10-18
Vi söker nu en ekonom för ett uppdrag hos vår kund i Gävle. Har du tidigare erfarenhet av leverantörsreskontra och vill vara en del av ett hjälpsamt och glatt team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Detta är ett omgående behov, så se till att skicka in din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett väletablerat företag i Gävle inom tillverkningsindustrin. Företaget har ett stort engagemang för kvalité, hållbarhet och kundvärde. Du kommer ingå i ett team på 15 personer som jobbar med kund- och leverantörsreskontra. I denna roll kommer du arbeta operativt och fokusera på leverantörsreskontra.
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta med ett professionellt och engagerat team
• Goda förutsättningar att få in en fot på ett stort och väletablerat företag i regionen
• Att bygga på ditt professionella nätverk och få goda referenser för framtiden
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med flöde och matchning mot order/inleverans i reskontran. Man kommer jobba operativt i enlighet med företagets processer och rutiner. Förutom löpande reskontrarbete inklusive betalningar, kommer du att arbeta i ett ärendehanteringssystem och delta i bokslutsarbete.
Du kommer bland annat att jobba med:
• Matcha inkommande leverantörsfakturor mot order och inleveranser enligt företagets rutiner
• Utföra betalningskörningar enligt fastställda betalningsrutiner
• Registrera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem
• Säkerställa att arbetet följer interna kontroller och ekonomiska riktlinjer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial ekonomiutbildning
• Har arbetslivserfarenhet inom enklare bokföring och/eller leverantörsreskontra
• Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du kan tala finska då du kommer att jobba med bland annat Finland i tjänsten, samt om du har tidigare erfarenhet av fakturahanteringssystemet Basware.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
