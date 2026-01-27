Ekonom för kommande uppdrag
Är du på jakt efter en ny tjänst eller ett nytt uppdrag inom ekonomi i Umeå med omnejd?
Vi får många spännande förfrågningar från våra kunder och söker därmed löpande kompetenser inom ekonomiområdet. Oavsett om du idag är ekonomiassistent eller redovisningsekonom så är du varmt välkommen att skicka in ditt CV till oss. Är du en person som kan kombinera ekonomiarbetet med ett driv och ett engagemang och samtidigt gillar att samspela väl i grupp med andra finns goda möjligheter till en bra matchning hos någon av våra kunder. Givetvis får vi in både rekryteringsuppdrag och konsultuppdrag.
Vanligt förekommande tjänster:
• Redovisningsekonom
• Controller
• Ekonom med olika brancher
• Ekonomiadministratör
• Chefspositioner, ex. CFO
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag eller rekryteringar
Vi kommer att kontakta dig när vi har ett aktuellt uppdrag som matchar din profil.
Varmt välkommen med din ansökan!
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
