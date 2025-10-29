Ekonom/controller
2025-10-29
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Kommunledningsstaben är kommunens centrala stöd till organisationen. Här samlas ekonomikontor, personalkontor, kommunledningskontor samt kultur- och fritidsenhet.
Ekonomikontoret är ett serviceorgan till för förtroendevalda, kommunens förvaltningar, kommunala bolag och allmänheten i alla frågor som rör kommunens ekonomi.

Vi söker ekonom/controller till ekonomikontoret!
Vi söker ekonom/controller till ekonomikontoret! Ekonomikontoret i Forshaga kommun består av en inköpscentral och en ekonomienhet.
På ekonomienheten arbetar sex ekonomer/controllers och tre ekonomiassistenter. Vi bistår kommunens och de kommunala bolagens verksamheter med kvalificerad ekonomikompetens.
Du kommer arbeta som ekonom/controller mot kommunens vård och omsorgsförvaltning och överförmyndare. Uppdraget består av att förse verksamheterna med kvalificerat ekonomistöd kring bland annat budget, redovisning, uppföljning och analys. Du arbetar i nära samarbete med verksamheterna och de övriga ekonomifunktionerna på ekonomikontoret.Dina arbetsuppgifter
Som ekonom/controller vid ekonomikontoret är ditt uppdrag att:
- Utgöra kvalificerad ekonomistöd till de verksamheter du bistår
- Stötta verksamheterna i det löpande ekonomi- och budgetarbetet
- Hålla i interna ekonomiutbildningar
- Genomföra ekonomidragningar i nämnderna
- Övriga förekommande ekonomiuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot redovisning. Det är en fördel om du tidigare arbetat i ekonomisystemet Raindance. Önskvärt är även om du har tidigare erfarenhet av offentlig verksamhet.
Som person ser vi att du har god analytisk förmåga och bryter ner komplexa problem för att bidra till att finna lösningar till god ekonomisk hushållning i våra verksamheter. Du är självgående och tar ansvar för att planera, genomföra och utvärdera såväl ditt eget uppdrag som vårt gemensamma arbete. Du förklarar och beskriver ekonomiska begrepp på ett enkelt och tydligt sätt och du är tillmötesgående i ditt bemötande och samarbetar väl med dina kollegor och verksamheterna. Du är lugn och stabil i pressade situationer och inger trygghet till verksamheterna i sina uppdrag. Du har ett stort intresse för ekonomi i offentlig verksamhet.
Vad vi erbjuder dig
Du får chansen att arbeta med ett viktigt uppdrag i nära samarbete med verksamheternas chefer och kollegorna på ekonomikontoret. Kommunens värdegrund vilar på principerna om mänskliga rättigheter, engagemang, samarbete, ansvar för framtiden och ständig utveckling. Tjänsten är förlagd till kommunhuset i Forshaga som är en mycket trevlig arbetsplats med många härliga kollegor!
Som anställd hos får du också ta del av förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete och kontinuerlig kompetensutveckling.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så tveka inte att söka!
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
