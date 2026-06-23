Ekonom

Maus Sweden AB / Ekonomichefsjobb / Lidköping
2026-06-23


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Vi söker brådskande någon som kan ta över från förra ekonomiansvarige allt från:
Månatlig redovisning
Avräkning mot deposits för utländska kunder
Orders och fakturering.
Betalning av leverantörsfakturor.
Inköpsplanering
Rapportering
Likviditetsbudget

Vi jobbar med Fortnox och Docup (för hantering av fakturor).
Tjänsten kommer att vara en heltid, men vi börjar med att benämna tjänsten som deltid beroende på kompetens och ansvarsområden för den framtida anställda.
Bolaget heter numera MAUS Sweden AB.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@maussafety.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiansvarig".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Maus Sweden AB (org.nr 559036-1472)
Sockerbruksgatan 20 0TR (visa karta)
531 40  LIDKÖPING

Arbetsplats
Falkenheim Invest AB

Jobbnummer
9975980

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