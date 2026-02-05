Ekonom
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 har myndighetens uppdrag vuxit när vi övertagit uppgifterna som tidigare låg på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF är en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från februari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för statsbidrag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att fördela statsbidrag till ideella organisationer, nationella minoriteter, trossamfund och stiftelser samt att följa upp desamma. På avdelningen för statsbidrag finns även en stödfunktion för bidragsgivande aktörer.

Vi söker nu en ekonom med utredande kompetens som vill bidra till MUCF:s arbete med ekonomisk uppföljning och kontroll inom bidragsgivning.
Vi söker nu en ekonom med utredande kompetens som vill bidra till MUCF:s arbete med ekonomisk uppföljning och kontroll inom bidragsgivning.
Du kommer att ha en anställning som handläggare med funktionstitel ekonom vid Avdelningen för statsbidrag med placering på enheten för bidragsstöd. I funktionen som ekonom får du en viktig roll i arbetet med att säkerställa att statliga medel används korrekt samt att bidragshanteringen sker på ett rättssäkert och professionellt sätt.
Arbetstiden kommer delvis att fördelas även mot Avdelningen för internationellt samarbete, där MUCF hanterar bidrag inom bland annat Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
Det här är en tjänst för dig som vill kombinera kvalificerat ekonomiarbete med ett samhällsviktigt uppdrag och bidra till att stärka myndighetens arbete med uppföljning och kontroll.
MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Närvaro på kontoret bestäms i samråd med ansvarig chef utifrån dina personliga förutsättningar och verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonom arbetar du nära bidragshandläggare och andra kollegor med stöd och analys kopplat till ekonomisk redovisning och granskning i bidragsprocessens olika delar. Du genomför ekonomiska kontroller före, under och efter bidragsutbetalningar samt granskar och analyserar ekonomisk information och redovisningsunderlag från bidragsmottagare.
Arbetet har ett tydligt förebyggande fokus och innebär att du bidrar till att utveckla arbetssätt som minimerar risken för felaktiga utbetalningar och oegentligheter i bidragsgivningen. Du deltar även i avdelningens uppföljningsgrupp med fokus på kontroll, utredning och uppföljning.
I tjänsten ingår också att ta fram utbildningsmaterial och hålla interna utbildningar kopplade till ekonomisk kontroll och granskning. Arbetsuppgifterna omfattar dessutom ekonomisk uppföljning inom internationella bidrag, exempelvis Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
Arbetet kan medföra resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom ekonomi från högskola eller universitet och som uppfyller något av följande: - inriktning mot redovisning, eller mångårig erfarenhet av arbete med redovisning eller som controller eller
- erfarenhet av att arbeta som ekonomilärare på gymnasial eller eftergymnasial nivå
minst fem års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska i både tal och skrift
goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du är:
- godkänd eller auktoriserad revisor
- har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- har erfarenhet av styrelsearbete inom civilsamhällesfrågor
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna samarbeta väl med andra och samtidigt ta självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar i nära dialog med din arbetsgrupp och bidrar aktivt i gemensamma resonemang och bedömningar.
Du är lyhörd och kommunikativ och har en god pedagogisk förmåga. Det innebär att du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt, både i det dagliga arbetet och vid presentationer eller utbildningstillfällen. Du känner dig trygg med att tala inför större grupper i olika sammanhang.
Rollen kräver att du är flexibel och kan skifta fokus när verksamhetens behov förändras. Du har också förmåga att hantera flera parallella arbetsprocesser och arbetar strukturerat även under perioder med högt tempo.
Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och initiativförmåga. Du är trygg i din yrkesroll, litar på din egen förmåga och har ett ambitiöst och drivande förhållningssätt i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att utföra arbetsuppgifterna på ett kvalificerat och professionellt sätt.Anställningsvillkor
Anställning som handläggare med funktionstitel ekonom.
Placeringsort Växjö.
Provanställning tillämpas i normalfallet.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
