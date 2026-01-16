Ekonom
2026-01-16
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vill du arbeta med ekonomi i en dynamisk miljö där noggrannhet och service står i fokus? Infrastruktur- och serviceförvaltningen söker en engagerad ekonom som gillar redovisning och som kommer vara ett stöd för olika verksamheter inom vår förvaltning.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor där samarbete, utveckling och trygghet står i fokus!
Vi söker nu en noggrann och strukturerad ekonom med fokus på redovisning. Rollen innebär ett ansvar inom ekonomiadministration och avtalsuppföljning. Du blir en viktig del av vårt team inom avdelning Verksamhetsstöd på infrastruktur- och serviceförvaltningen och arbetar nära våra verksamheter för att säkerställa korrekta och effektiva ekonomiprocesser.
Som ekonom kommer du framför allt att arbeta med:
• Löpande bokföring
• Avtalsuppföljning
• Hantera kund- och leverantörsfakturor
• Administrera beställningar och kontakt med leverantörer
• Resultatanalyser, budgetarbete och prognoser
• Utveckling av rutiner och processer inom ekonomiadministrationKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasialutbildning inom ekonomi/redovisning och erfarenhet av löpande bokföring och fakturahantering. Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig verksamhet, erfarenhet av resultatanalys, intern kontroll och/eller ekonomiska granskningar.
Du är noggrann, serviceinriktad, samarbetar väl och har förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ.
B-körkort och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
