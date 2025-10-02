Ekonom
2025-10-02
Motiveras du av att fördjupa dig i detaljer, samtidigt som du bidrar till helheten? Är ekonomi och redovisning ditt område? Vill du bli en del av ett team med engagerade kollegor som tillsammans arbetar med redovisning, budget, uppföljning och prognoser för en förvaltning mitt i en spännande utvecklingsresa?
Då kan du vara den vi söker!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonom arbetar du nära serviceförvaltningens fastighetsverksamheter med varierande uppgifter inom ekonomiområdet.
Du och våra controllers ansvarar tillsammans för att säkerställa att den löpande redovisningen är korrekt och tillförlitlig, med fokus på resultaträkning och kostnadskontroll.
Du kommer att arbeta med budget, prognoser, uppföljning och bokslut. En viktig del av rollen är att kontrollera att allt underlag har hamnat rätt så att bokföringen ger en rättvisande bild av verkligheten. I arbetet ingår även att ta fram underlag till relevanta ekonomiska analyser, sammanställningar och rapporter.
Som ekonom ger du stöd, service och utbildning till chefer och övriga berörda i verksamheten. En central del av arbetet är också att bidra till ständiga förbättringar genom att aktivt delta i utvecklingen och effektiviseringen av våra arbetssätt, system och processer.
Vi söker dig
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi, eller motsvarande, med inriktning mot redovisning. Du har några års erfarenhet av självständigt och kvalificerat ekonomiarbete. För att vara framgångsrik i rollen krävs goda kunskaper i Excel samt erfarenhet av arbete i olika ekonomi- och verksamhetssystem.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom fastighetsekonomi samt av arbete i en politiskt styrd verksamhet. För att trivas i rollen ser vi att du är självgående och har ett serviceinriktat förhållningssätt, där du drivs av en vilja att hjälpa andra och leverera lösningar. Du är strukturerad, noggrann och tycker om att arbeta mot tydliga deadlines. Vidare är du kommunikativ, lyhörd för behov och har lätt för att samarbeta.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en förvaltning med ett viktigt uppdrag i kommunen och en stor bredd i sin verksamhet. Serviceförvaltningen och ekonomienheten befinner sig mitt i en spännande utvecklingsresa där effektivisering, digitalisering och service står i fokus. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor som brinner för uppdraget, trivs ihop och har roligt på jobbet.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Ekonomienheten tillhör serviceförvaltningens stab och har det övergripande ansvaret för ekonomistöd till verksamheten. Enheten består av controllers, ekonomer, ekonomihandläggare och ekonomiadministratörer. Tillsammans arbetar vi med redovisning, budget, uppföljning och prognoser för hela förvaltningen. I enhetens uppdrag ingår även att säkerställa och utveckla ekonomistyrningen samt att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning i förvaltningen.
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Kent Asp kent.asp@lund.se 046-3595073 Jobbnummer
9538223