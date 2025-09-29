Ekonom
Yomo Göteborg AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yomo Göteborg AB i Göteborg
Vill du arbeta i en varierad och självständig roll där du får vara med och driva ekonomiarbetet i flera olika verksamheter? Vi söker nu en Ekonom som vill vara en nyckelperson i vår organisation och stötta vår ekonomiansvariga i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som Ekonom hos oss får du ett brett ansvar och möjligheten att arbeta nära verksamheten. Du kommer att vara delaktig i hela ekonomiflödet för cirka 15 bolag, vilket innebär både operativa och analytiska uppgifter. Rollen passar dig som trivs med variation, tar initiativ och tycker om att bidra till ordning och struktur i ekonomin.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och avstämningar
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Löneadministration och personalrelaterade ekonomiprocesser
Rapportering, uppföljning och ekonomiska jämförelser mellan bolag
Upprättande av budgetunderlag och enklare kalkyler
Kontakt med myndigheter, revisorer och externa partners
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande ekonomiarbete, gärna i mindre eller medelstora bolag där man gör "lite av allt". Du är noggrann, strukturerad och van att arbeta självständigt. Samtidigt är du flexibel, prestigelös och gillar att samarbeta.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av arbete som ekonom/redovisningsekonom/ekonomiassistent
Goda kunskaper i bokföring och löneadministration
Vana av att arbeta med affärssystem och god Excel-förmåga
Svenska och engelska i tal och skrift, madarin är ett plus
Vi erbjuder
En utvecklande roll med brett ansvar
Möjlighet att arbeta med flera spännande bolag i olika branscher
Ett nära samarbete med vår ekonomiansvariga
Flexibel och trivsam arbetsmiljö där vi värdesätter både engagemang och arbetsglädje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yomo Göteborg AB
(org.nr 559263-1781), https://tasteasia.se/
Kungsgatan 25 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Yomo Göteborg Jobbnummer
9532100