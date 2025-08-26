Ekonom
2025-08-26
Vi söker dig som motiveras av vårt övergripande uppdrag - att frigöra resurser till vård och omsorg genom effektiva och kvalitativa servicetjänster.
Ekonomiservice är Västra Götalandsregionens shared servicecenter inom ekonomi. Som ekonom hos oss får du möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med att ge professionellt stöd till verksamheten tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett inom ekonomi i en stor verksamhet och samtidigt bidra i utvecklingen av våra arbetssätt och metoder.
Arbetsuppgifterna består bland annat av löpande redovisning och bokslut för patientkassorna inom Regionens sjukhus och vårdcentraler. I tjänsten kan även komma ingå andra likvärdiga arbetsuppgifter. Du kommer tillhöra en enhet på runt 20 personer. Enheten utför varierande redovisningsuppdrag beroende på våra kunders önskemål och kan komma att variera över tid och innefatta flera olika sorters uppgifter inom ekonomiområdet.
Tjänsten avser en visstidsanställning på 11 månader.Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget som ekonom hos oss behöver du ha en god analytisk förmåga med intresse för att lösa problem. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete och samtidigt vara väldigt flexibel och hjälpsam och gillar ständiga förändringar.
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi och gärna med arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor, alternativt utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Du ska kommunicera väl på svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Officepaketet och främst i Excel.
Det är meriterande om du har kunskaper i Raindance och kännedom om Västra Götalandsregionens ekonomiprocesser.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en hälsofrämjande arbetsplats där vi har en stor möjlighet till flexibelt arbete. För oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid och vi erbjuder även möjlighet till distansarbete del av arbetstiden utifrån verksamhetens behov. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete tillsammans med kompetenta kollegor.
Rekryteringsprocessen
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Ann-Charlotte Josefsson, på 072-2065975.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
