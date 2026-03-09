Egenvårdsrådgivare
2026-03-09
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Stallsiken
I september 2026 öppnar ett helt nytt apotek i Stallsiken, ett växande handelsområde i Skövde med god tillgänglighet och många besökare. Här får du och ditt team vara med från allra första början, bygga arbetsplatsen tillsammans och sätta prägel på både arbetssätt och kultur.
Att vara med från start ger en unik möjlighet att forma samarbetet, kundmötet och energin i vardagen från grunden. Vi tror på en miljö där vi hjälper varandra, delar kunskap och har nära till både skratt och stöttning.
Tillsammans skapar vi ett apotek som är välkomnande, tryggt och professionellt och där kunderna får både omtanke och rådgivning de kan lita på. Här skapar vi något nytt, med driv, omtanke och laganda i centrum.
Din roll
Våra egenvårdsrådgivare arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om egenvårdsrådgivning, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Har du intresse och driv finns även möjlighet att växa in i rollen som lageransvarig eller säljledare.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning om egenvård och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Informera om korrekt användning av receptfria läkemedel.
Följa riktlinjer för säker egenvårdsrådgivning.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara utbildad egenvårdsrådgivare med ett genuint intresse för människor, hälsa och egenvård. Du trivs i mötet med kunden och vill vara med på en ny start, där vi tillsammans bygger upp en arbetsplats med energi, omtanke och stolthet från grunden.
Har du erfarenhet av varu- eller lagerarbete? Då kan rollen passa dig även om du inte har formell utbildning som apotekstekniker eller egenvårdsrådgivare. Vi söker en varuansvarig som kan bidra till apotekets utveckling genom att optimera lagernivåer utifrån lokal efterfrågan och arbeta aktivt för att minska kapitalbindningen.
Har ett engagemang för egenvård och brinner för att hjälpa kunder att hitta rätt produkter och råd för sitt välmående.
Har ett varmt, lyhört och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Gillar att samarbeta och bidrar till en positiv och stöttande laganda.
Trivs i ett sammanhang där struktur, ansvar och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket!
