Eftermarknadsassistent till Uppsalahem (Vikariat)
Uppsalahem AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-10-28
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Som Eftermarknadsassistent tillhör du enheten Nyproduktion. Du ansvarar för de administrativa ärendena som uppstår i anslutning till Uppsalahems nyproduktions- och renoveringsprojekt. Du hanterar löpande garantiärenden från hyresgäster och förvaltning. Du samverkar och har en kontinuerlig dialog med medarbetare från samtliga berörda avdelningar på Uppsalahem.
Som Eftermarknadsassistent har du kontakt med entreprenören under garantitiden och du är den som följer upp deras arbete. Du planerar för, samt medverkar vid förbesiktningar, slut- och efterbesiktningar. Du hanterar även kostnader som uppstår i samband med eftermarknadsarbetet, i samarbete med Garantisamordnaren.
I din roll bevakar du åtgärdstider på felanmälningar. Baserat på gällande avtal och bygglagar är du delaktig i beslut rörande interna eftermarknadsärenden. I rollen ingår även diverse administrativa arbetsuppgifter för att stödja Fastighetsutvecklingsavdelningen.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en högskole-/universitetsutbildning som byggnadsingenjör eller liknande och du får gärna vara i början av din karriär. I din roll har du mycket kontakt med interna och externa parter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och förtroendegivande. Då du kommer jobba tätt ihop med din närmaste kollega som är Garantisamordnare ser vi att duhar förmåga att skapa ett nära och bra samarbetsklimat. För att skapa goda resultat i jobbet är du administrativ med ett extra sinne för ordning och struktur. Krav för rollen är goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort. Vi ser även att du behöver ha en digital vana och grundläggande kunskaper i Microsoft Office-paketet.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Arbetstider: 08.00-17.00 (mån-fre) Anställningsform: Vikariat (cirka 10 månader) Start: Enligt överenskommelsem, men senast i mitten av december Placering: Cykelfabriken
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta Anna-Lotta Andersson, Chef Nyproduktion, anna-lotta.andersson@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-23.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
