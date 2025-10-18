EDC söker Konsultbolagspartner
Valegro AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2025-10-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valegro AB i Luleå
, Umeå
, Östersund
, Gävle
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du bli egenföretagare utan att kompromissa med din passion som ingenjör?
Trött på interna möten, politik och att inte få göra som du vill?
På EDC ger vi dig möjligheten att starta ditt eget bolag - med fullt stöd från oss. Du kommer äga din tid, ansvara för tekniken och dina projekt samtidigt som vi hjälper och tränar upp dig till att gå från löntagare till företagare.EDC hjälper till med allt från bolagsstart och administration till marknadsföring och affärsutveckling, så att du kan fokusera på det du gör bäst: att vara en skicklig ingenjör och leverera högkvalitativa projekt till dina kunder.
Vad innebär det att vara en del av EDC?
Som Partner i vårt nätverk blir du ägare till ett eget företag, samtidigt som du är del av en organisation som ger dig:* Full support i att driva ditt bolag, inklusive ekonomi, HR och andra administrativa funktioner.* Frihet att välja de projekt du brinner för, med ett starkt varumärke och ett etablerat nätverk i ryggen.
• Möjligheten att kombinera arbete och privatliv på ett sätt som passar dig - vi kallar det att äga sin egen tid.
• Högre inkomstpotential, utan att du behöver hantera den tunga infrastrukturen själv.
Vem söker vi?
Vi söker dig som känner dig trygg i din tekniska disciplin, har erfarenhet av att leda projekt, bygga kundrelationer och som vill kombinera entreprenörskap med ett fortsatt fokus på ingenjörsmässig kvalitet. Kanske arbetar du idag som uppdragsledare, projektledare, avdelningsansvarig eller konsultchef - eller har en annan teknisk bakgrund där du vill ta nästa steg och skapa något eget.
Varför välja EDC?
Som en del av vårt nätverk står du aldrig ensam. Du får stödet och resurserna du behöver för att lyckas, samtidigt som du har friheten att forma din karriär och ditt bolag utifrån dina egna mål och visioner.Låter detta som en möjlighet för dig? Vi tillsätter EDC-partners löpande.Tveka inte att höra av dig för att inleda en dialog och få mer information - vi hjälper dig att ta steget mot en fri och utvecklande karriär som egenföretagare inom EDC.
EDC tillhandahåller representativa kontor, konferensrum med alla tillbehör för att kunna ha en arbetsplats eller bara ett ställe att kunna ta möten. EDC Partners väljer helt själv var man önskar arbeta ifrån och det varierar allt ifrån att man vill sitta hos kund, till hemma eller på kontoret eller en i en kombination av dessa. Sannolikt kommer EDC i framtiden att ha fler kontor än de som idag finns i Upplands Väsby och Luleå.
Vill du veta mer?
Kontakta Erika Klatzkow, Valegro, erika.klatzkow@valegro.se
, tel. 0704-121950, eller Robert Klatzkow, robert@valegro.se
, tel. 0735-303798.Det går även att läsa på www.engineeringdc.se, Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valegro AB
(org.nr 556950-1702), https://www.engineeringdc.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EDC Engineering Design Center AB Kontakt
Erika Klatzkow erika.klatzkow@valegro.se Jobbnummer
9563419