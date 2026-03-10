E-handel, Lager
Leila's General Store AB / Lagerjobb / Strängnäs Visa alla lagerjobb i Strängnäs
2026-03-10
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leila's General Store AB i Strängnäs
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lagermedarbetare 70-100% till vår E-handel i Strängnäs. Vi har även en butik i anslutning till lagret.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba på ett lager, gärna en E-handel. Du ska också gilla att anta nya utmaningar och vara stresstålig och van att hålla ett högt tempo.
Vi erbjuder ett varierat och roligt jobb som bla. innefattar in och utleveranser, ta emot varor, plocka upp produkter på hyllan, plocka och packa E-handelsorder.
I tjänsten ingår även kundtjänst och betjäna kunder i butiken. Det är ett mångsidigt jobb och passar dig som gillar att ha flera arbetsuppgifter.
Tjänsten kräver även att du ska kunna jobba självständigt och ha god datavana.
Bifoga gärna en bild på dig.
Observera att det här inte är någon traditionellt lager där det gäller att flytta pallar med truck.
Det är meriterande om har erfarenhet av att ha jobbat med kundtjänst och i dataprogram som Fortnox och WooCommerce.
Viktigt att du även kan jobba under sommaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@leila.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager och E-handel". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leila's General Store AB
(org.nr 556581-7268)
Annebergsvägen 4a (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Leilas General Store Kontakt
Mårten Elensky jobb@leila.se Jobbnummer
9789107