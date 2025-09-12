e-Componet söker Platschef
2025-09-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Forma framtiden för e-Component som vår nästa Platschef - skapa engagemang, utveckla teamet och tillväxten.
Din roll hos oss
Som Platschef på e-Component har du det övergripande ansvaret för bolagets strategiska och operativa utveckling. Du blir nyckelpersonen för att säkerställa både tillväxt och ett starkt, engagerat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och utveckla ett engagerat, presterande team och stärka den interna kulturen.
Säkerställa kompetensutveckling och kvalitet i hela produktionen.
Driva expansion på ett hållbart sätt, balansera långsiktiga mål med kundernas behov av snabba leveranser.
Fungera som strategiskt bollplank till VD, och utmana befintliga processer för att utveckla verksamheten.
Skapa tydliga mandat, strukturera ledningsgruppen och utveckla affärssystem och processer i linje med företagets ambitioner. Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som har gedigen chefserfarenhet på övergripande nivå gärna från industriell produktion. Vidare ser vi att du har god ekonomisk förståelse och behärskar svenska samt engelska.
Som person är du driven med affärssinne. Du är trygg i ditt ledarskap, kommunikativ och har förmåga att skapa relationer både internt och externt.
Om e-Component
e-Component är en del av engcon Group och din partner för avancerad legotillverkning och precisionsbearbetning. Vi förädlar svetsade och gjutna komponenter utifrån kundens ritningar - med högsta kvalitet i varje detalj. Som ett framtidsorienterat företag har vi de senaste åren gjort stora satsningar på modern teknik och en topputrustad maskinpark, vilket ger oss kraften att möta dagens behov och morgondagens utmaningar.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
