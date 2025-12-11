E-commerce Experience Manager Stockholm/Göteborg!
Sway Sourcing Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-12-11
Är du en strukturerad, affärsdriven och tech-savvy E-commerce Experience Manager som älskar att få digitala butiker att glänsa? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker dig som vill ta ansvar för att säkerställa att kampanjer, produktuppdateringar och sajtmerchandising genomförs felfritt för flera marknader inom EMEA/APeC. Du blir länken mellan marknadsteam, lokala organisationer och digitala innehållsteam, där du säkerställer att upplevelsen alltid är i toppform.
Dina ansvarsområden:Kampanjhantering
Planera, briefa och genomföra digitala kampanjer tillsammans med kommersiella team.
Säkerställa smidig go-live i samarbete med marknader och innehållsteam.
Utföra QA före och efter lansering så allt sitter som det ska.
Site Operations & Merchandising
Dagliga hälsokontroller av sajten - pris, innehåll, länkar, prestanda.
Hantera produktlivscykeln: lanseringar, uppdateringar och utfasningar.
Säkerställa alignment med global och lokal marknadsstrategi.
Compliance & Governance
Kvalitetssäkra copy och visuellt innehåll tillsammans med Legal.
Driva översättnings- och lokaliseringsflöden.
Säkerställa up-to-date dokumentation för allt content.
Performance & Insights
Följa upp KPI:er som conversion rate, CTR och kundnöjdhet.
Identifiera avvikelser och eskalera större problem vid behov.
Dela insikter och lärdomar för kontinuerlig optimering.
Stakeholder Management
Vara primär kontaktperson för lokala marknader och interna team.
Kommunicera status, prioriteringar och resultat på ett tydligt och tryggt sätt.
Risk & Issue Management
Snabbt triagera och lösa operativa problem.
Dokumentera risker och föreslå förbättringar.
AI & Automation
På sikt arbeta med AI-drivna verktyg för copy, QA och workflow-optimering.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
3+ års erfarenhet av e-commerce operations, online merchandising eller online trading.
Dokumenterad erfarenhet av kampanjgenomförande och digitalt butikshantering.
Stark analytisk förmåga och problemlösningsvana.
Van användare av CMS, QA-verktyg och analysplattformar.
Trygg kommunikatör med god stakeholder-hantering.
Meriterande
Erfarenhet av compliance-ramverk och lokala marknadsregler.
Kunskap i verktyg som Content Stack, GA4, Amplitude, Power BI, Looker Studio, SNOW, Content Store, Figma.
Relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, business eller liknande.
Praktiska detaljer
Start: 7 januari 2026 Slut: 30 april 2026 Omfattning: Heltid, på plats antingen i Göteborg eller Stockholm Sista dag att ansöka är 19 december 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9640377