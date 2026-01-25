Duktig städare/lokalvårdare sökes!
2026-01-25
Vi på Städgruppen Syd har ett "lyxproblem" - våra kunder älskar det vi gör och vi växer så det knakar. Men för oss är kvalitet viktigare än kvantitet. Vi letar inte efter vem som helst som kan hålla i en mopp, vi letar efter dig som förstår att ett rent hem betyder lugn och ro för våra kunder.
Varför jobba hos oss?
* Respekt för din tid: Vi planerar scheman som håller.
* Trygghet: Vi är ett litet team där vi stöttar varandra när det kör ihop sig.
* Uppskattning: Här är du inte en i mängden. Vi vet att det är DU som gör att företaget går runt.
Vem är du?
Vi struntar faktiskt i om ditt CV är perfekt. Vi bryr oss om vem du är:
* Du dyker upp: För oss är pålitlighet allt. Våra kunder och kollegor litar på dig.
* Du har "ögat": Du ser fläcken på listen som ingen annan ser.
* Du är lösningsorienterad: Om bussen är sen eller en nyckel krånglar, så hittar du en väg framåt istället för att ge upp.
* Du talar och skriver [Svenska/Engelska] obehindrat för att kunna kommunicera med våra kunder.
Så här söker du (Läs noga!):
Vi får många ansökningar, så för att visa att du är den noggranna person vi söker vill vi att du gör följande:
* Skicka ditt CV till [E-post].
* I ämnesraden skriver du: "Här är er nästa stjärna".
* I mejlet svarar du kort på denna fråga: Vilket är ditt absolut bästa knep för att få ett kök att glänsa?
(Vi svarar endast på ansökningar som följer dessa instruktioner - vi letar nämligen efter dig som är uppmärksam på detaljer!) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jobb@stadgruppensyd.se Arbetsgivare Städgruppen Syd AB
(org.nr 559447-3695) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
