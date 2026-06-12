DSV Söker Chaufför till Umeå!
DSV Road AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-06-12
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DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team med mer än 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor.
Vi främjar samarbete och transparens och strävar efter att attrahera, motivera och behålla begåvade människor i en kultur av respekt. Om du är driven och vill vara en del av en progressiv och mångsidig organisation, kommer vi att stödja dig och ditt behov av att uppnå din potential och främja din karriär
Vi söker en Fjärrchaufför med CE-behörighet till vår Fjärrverksamhet i Umeå.
Som Fjärrchaufför transporterar du stora mängder gods över långa avstånd. Du lastar själv in gods i bilen och släpet innan avfärd.
Vem är du?
Som person ser vi att du är ansvarsfull, samarbetsvillig och serviceminded. Vi ser även att du är flexibel, punktlig, alert, plikttrogen och uppmärksam. Då du i många hänseenden kommer vara företagets ansikte utåt är det av stor vikt att du kan sätta såväl kundens som företagets bästa främst. Du bör dessutom ha ett ekonomiskt tänkande i din körning samt goda geografiska kunskaper.
Vi erbjuder
• En trygg, stabil och global arbetsgivare
• Kollektivavtal och avtalsenliga löner
• En heltidanställning på dagtid
Information och ansökan
Tjänsten är på heltid. Placeringsort är i Umeå. Ersättning enligt kollektivavtal.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Hampus Forssén via mail hampus.forssen@dsv.com
.
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Road AB
(org.nr 556250-3630)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962200