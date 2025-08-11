Driven Redovisningsansvarig
2025-08-11
Vi söker en driven och erfaren redovisningsansvarig till vårt team!
Vill du ta nästa steg i din redovisningskarriär - och samtidigt leda ett engagerat team mot nya höjder?
Vi söker en redovisningsansvarig som inte bara har ett skarpt öga för siffror, utan också ett naturligt driv att leda, utveckla och skapa struktur i en dynamisk miljö.
Hos oss får du en nyckelroll i ekonomifunktionen, där du kombinerar operativt ansvar med strategiskt tänkande - och där din insats verkligen gör skillnad. Är det just dig vi söker?
Till huvudkontoret i Göteborg söker vi nu en kvalificerad och driven redovisningsekonom. Du kommer agera redovisningsansvarig för ett team på tre personer och rapportera direkt till CFO. På ekonomiavdelningen arbetar idag ett team på sammanlagt cirka elva personer som ansvarar för bolagets samtliga ekonomifunktioner för HORNBACH Sverige.
Som redovisningsansvarig ansvarar du för att säkerställa att företagets redovisning är korrekt, aktuell och följer gällande lagar och regler. Du har en nyckelroll i bokslutsarbetet, rapportering och utveckling av rutiner och processer inom ekonomifunktionen. Du kommer i denna roll fungera som en teamleader på redovisningsavdelningen.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring och avstämningar
• Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut
• Ansvar för moms- och skattedeklarationer
• Kontakt med revisorer, myndigheter och banker
• Utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
• Säkerställa att redovisningen följer K2/K3/IFRS och andra relevanta regelverk
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
• Goda kunskaper i redovisningsprinciper och regelverk (K2/K3/IFRS, skatt, moms)
• Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem (meriterande om du har erfarenhet av arbete i SAP)
• Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav
• Goda kunskaper i engelska krävs för tjänsten
• Det är meriterande om du har kunskaper i tyska Dina personliga egenskaper
• Som person är du noggrann och strukturerad
• Du gillar att arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ
• Du har lätt för att samarbeta med andra och är en kommunikativ person
Då vi tillhör en stor internationell koncern så ser vi gärna att du har erfarenhet från större bolag samt talar och skriver obehindrat på engelska. Meriterande om du behärskar tyska. En fördel om du har kunskap att arbeta i SAP.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval kommer ske löpande, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, flexibla arbetssätt och en kultur där vi stöttar varandra. Här får du både trygghet och utrymme att växa - i en roll där du gör skillnad.
Kanske är det just dig vi söker. Vi ser fram emot din ansökan! Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare med sex månaders provanställning. Heltid 40 tim/vecka
Lön: Lön enligt överenskommelse.
Förmåner: Vinstandel finns att tillgå i koncernen
