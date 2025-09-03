Driven Projektadministratör till Aneo Mobility!
2025-09-03
Vi söker en driven projektledare som vill vara med och forma framtiden. Vi erbjuder en roll där du får leda spännande projekt från start till mål och bidra till innovativa lösningar som gör verklig skillnad.
OM TJÄNSTEN
Är du en driven och strukturerad projektledare som trivs i en roll med mångsidiga uppgifter? Brinner du för utveckling mot ett mer hållbart samhälle och trivs i en företagsmiljö där utveckling sker kontinuerligt? Då kan detta vara en perfekt karriärmöjlighet för dig!
Rollen är bred och erbjuder stor variation a arbetsuppgifter. Du kommer inte bara att arbeta med kundleveranser, utan även ta ansvar för interna projekt, hantera beställningar och följa upp logistikflöden för att säkerställa att allt flyter på som det ska. För att trivas här behöver du vara social och gilla att ha många kontaktytor, både inom teamet och med andra delar av organisationen. Du kommer att ha ett nära samarbete med Aneos tekniska specialister och säljare, och i vissa delar även med företagets ekonomiansvarige. Det är en roll där du får vara med och påverka, samtidigt som du bygger relationer och driver saker framåt.
Du erbjuds
• En dynamisk arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter
• Nära samarbete med engagerade kollegor inom teknik, försäljning och ekonomi
• Kontor i centrala Stockholm med goda kommunikationsmöjligheter
• En roll i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus och stark framtidstro
Dina arbetsuppgifter
• Projektleda kundleveranser - planera, koordinera och följa upp hela processen från start till mål
• Ansvara för kundkommunikation, inklusive bokning av möten och välkomnande via mail
• Samordna med elektriker och andra leverantörer och säkerställa leveranskvalitet
• Stötta med administrativa uppgifter och rapportering, inklusive stöd till ekonomiavdelningen
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av projektledning och administrativt arbete
• Har drivit egna projekt och är van att ta ansvar från start till mål
• Trivs i tillväxtmiljöer och hanterar förändring på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt
• Kommunicerar mycket väl i både tal och skrift, och har lätt för att skapa engagemang hos andra
• Erfarenhet av CRM system
• Har en akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant utbildning
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ett företag inom elbranschen och en grundkunskap inom el
• Erfarenhet av Salesforce
Det är viktigt att du som person är självgående, strukturerad och har ett genuint intresse för att förbättra processer och arbetssätt och därför söker vi dig med följande egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Aneo Mobility är Norges största leverantör av elbilsladdning till bostadsrättsföreningar. De har lång erfarenhet av att leverera stabila, driftsäkra och skräddarsydda laddningslösningar för alla tänkbara behov. Sedan drygt ett år finns Aneo Mobility även i Sverige och erbjuder elbilsladdning som tjänst till flerbostadshus. Varaktighet, arbetstid, etc.
