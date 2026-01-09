Driven Maskinmäklare till Maskinera.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Sedan starten maj 2022 har Maskinera visat ett otroligt resultat och deras expansionskurva pekar rakt upp. Därför söker dem nu fler Säljande Maskinmäklare i Kronoberg.
I rollen som Maskinmäklare är du spjutspetsen i Maskineras organisation. Du spenderar större delen av dina dagar ute hos kunder samt i ditt hemmakontor. Med din tjänstebil och telefon som främsta arbetsredskap, prospekterar, kontaktar och besöker du nya samt existerande kunder dagligen. Du kommer ansvara över hela försäljningsprocessen från start till mål. Knyta och underhålla egna kunder och kontakter är något du lägger stor vikt på.
Vi erbjuder dig:
• Att vara en del av Maskineras extremt spännande expansionsresa.
• En attraktiv lönemodell utan tak, fast grundlön + provision.
• Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag.
• Ett flexibelt arbetssätt där du utgår från ditt hemmakontor.
• Arbeta i en organisation där du har nära till beslut.
Dina arbetsuppgifter
• Prospektera och initiera kontakt med nya kunder.
• Driva försäljningsprocessen framåt.
• Att arbeta enligt uppsatta mål med syfte att bidra till ökad expansion och ökad kundnöjdhet.
• Att skapa förtroendeingivande och rådgivande relationer till kunderna.
• Underhålla din befintliga kundstock och arbeta med merförsäljning.
• Dokumentera och
Det här är ett självständigt arbete med stöd av kompetenta och drivna kollegor. Du kommer att vara ansiktet utåt och besitta en av det viktigaste rollerna i organisationen.
Personprofil
Personprofil:
Vi tror att du besitter erfarenheter inom försäljning antingen B2B eller B2C och vill till ett bolag i "startup" fasen. Du är resultatinriktad och älskar att arbeta utifrån filosofin "frihet under ansvar".
Är du inte i säljbranschen idag kan du också passa in hos Maskinera, vi tror att din personlighet är allra viktigast! Vidare värdesätter vi om du:
• Har ett stort driv, vilja och intresserad av försäljning.
• Är social, utåtriktad och har hög energi.
• Är en vinnarskalle och inte ger upp i första taget.
• Är bekväm med att ta kontakt både över telefon och fysiska möten.
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetsplats: Hemifrån.
Arbetstider: Kontorstider, flextider.
Plats: Kronoberg.
Företagspresentation
Maskinera lanserades den 9.e Maj 2022 och är nätauktionstjänsten som skapar ett cirkulärt liv för begagnade kvalitetsmaskiner. På Maskinera handlar det om att ta fram en renodlad digitaltjänst där maskiner och kunden står i centrum, effektivisera moment och processer och ta ansvar för ett mer hållbart handlade. Kundfokus, teamwork och viljan att ständigt utvecklas är drivkraften som tar Maskinera framåt. Tillsammans med expertis och nyfikenhet kring både maskiner och kvalitet, skapas en marknadsplats som möjliggör att begagnade maskiner, nyttofordon och verktyg hamnar i rätt händer. Ersättning
