Driven jobbcoach
2026-03-14
Jobcom Sweden AB söker handledare till Rusta och Matcha 2
Jobcom Sweden AB har idag kontor i Linköping och Norrköping. Vi behöver anställa en handledare på 100% under sommaren.
Vi arbetar som aktör till Arbetsförmedlingen i projektet Rusta och Matcha 2.
Vi på Jobcom Sweden AB brinner för att hjälpa människor växa, hitta jobb och stå på egna ben.
Vi älskar resultat!
Vi söker en driven och handledare som talar flytande svenska och är säljande.
Vi söker dig som antingen har ett stort nätverk eller gillar sälj!
Jag ser gärna dig som är social men även bra på administration. Vi ser gärna att du har jobbat med människor förr gärna med motiverande och coachande förhållningssätt.
B-körkort, HR-bakgrund
Vi letar efter någon som känner sig trygg i rollen att coacha arbetslösa och att lösa rekryteringsbehov åt företag.
Här kommer du främst ha en coachande och säljande roll. Coachande till våra deltagare och lätt att ta kontakt med folk.
Sammanfattningsvis ser vi dig i en mycket resultatinriktad roll, parallellt med att du motiverar och stödjer våra arbetssökande.
Vi ser dig som en person med fallenhet för att sälja in idéer, en person som hittar lösningar som ger framgång.
Du har handlingskraft och tror på både dig själv och andra, samt socialkompetens.
Det är meriterande om du har ett brett kontaktnät i Norrköping med omnejd och en förmåga att oförtrutet arbeta för att driva verksamheten framåt och hitta arbetsplatser till våra deltagare.
Baskriterier Tjänsten Rusta och Matcha 2 kräver att:
Alternativ 1: Du har avslutat minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå, samt att du har 4 års arbetslivserfarenhet.
Alternativ 2: Tre års heltidsstudier på högskola och två års arbetslivserfarenhet.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat med någon av följande marknader, bemanning, rekrytering eller säljare.
Jobcom Sweden AB erbjuder dig: heltidsanställning
• Stort eget ansvar
• Positiv företagskultur
• Centrala stödfunktioner när du behöver support.
Lönetyp: Fast månads-lön
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbcoach".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcom Sweden AB
582 25 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
