Driven IT-supportmedarbetare

2025-09-05
Vi söker för kunds räkning en driven supportmedarbetare som är redo för en ny utmaning. Är du rätt person för uppdraget? Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att tillhöra ett nyetablerat team som arbetar nära användarna och ansvarar för att hantera och lösa IT-relaterade ärenden, både enkla och mer komplexa.
I rollen som IT-supporttekniker hjälper du användare på plats och på distans, stöttar vid möten, felsöker, installerar utrustning och håller vår kunds kontor uppdaterade med fungerande IT-arbetsplatser. Du är med och sätter rutiner, följer upp ärenden i både 1:a och 2:a linjens support och samarbetar med systemansvariga och leverantörer. Du har också ett viktigt ansvar för hantering av IT-utrustning, lagerhållning och beställningar.
Arbetet sker på plats på kontoret i Stockholm då vår kund värdesätter den personliga kontakten med användarna och samarbetet som uppstår när kollegorna arbetar tillsammans på kontoret. Arbetet är schemalagt, då IT Servicedesk har fasta öppettider.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett kompetent team som värdesätter kunskapsdelning och samarbete. Under din anställning får du också en dedikerad konsultchef från Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
• Support för Windows, Officepaketet (M365), Microsoft Teams & SharePoint
• Hjälp med dator, mobiltelefon, mötesrum och konferensutrustning
• Felsökning och installation (t.ex. av extra minne/disk, ominstallation av datorer)
• Lageransvar och beställningar av IT-förbrukningsmaterial
• Ta emot och samverka med externa leverantörer
• Uppdatera guider och dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning med IT-inriktning eller motsvarande kunskaper
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift då båda språk förekommer dagligen i arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Microsoft 365-miljöer (t.ex. Outlook, Teams, SharePoint)
• Kunskap om Active Directory
• Erfarenhet som IT-supporttekniker eller liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett dynamiskt och framåtblickande företag. Ersättning
