Driven inköpare
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nyköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nyköping
2026-08-04
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ValueOne söker en Inköpare till tillverkningsindustrin för ett interimkonsultuppdrag hos kund i Nyköping. Uppdraget avser rollen som inköpare, startar enligt överenskommelse och löper initialt på 6 månader, med ambitionen att övergå i en anställning hos kunden efter uppdragets slut.
Om rollenSom inköpare spelar du en central roll i att säkra materialtillgänglighet till produktionen och bidra till en stabil och effektiv supply chain i ett bolag som befinner sig i en expansiv uppskalningsfas. Rollen är bred och operativt driven, med ansvar för det dagliga inköpsflödet inom ett tilldelat leverantörs- och materialområde.
Ansvara för dagligt operativt inköp inom tilldelad leverantörsportfölj
Säkerställa att material beställs i rätt tid och finns tillgängligt för produktionen
Bevaka och förbättra beställningsparametrar, lagernivåer och påfyllnadsflöden
Följa upp orderbekräftelser, leveranser, leveransförseningar och avvikelser
Arbeta proaktivt med att identifiera och lösa materialbrister och leveransrisker
Säkerställa korrekt inköps- och leverantörsdata i Excel och Microsoft Dynamics
Ha tät dialog med leverantörer kring leveransprecision, avvikelser och åtgärder
Samarbeta nära med produktion, sourcing, kvalitet, R&D och övriga supply chain-funktioner
Följa upp och utvärdera leverantörsprestation samt eskalera risker vid behov
Hantera kommersiella frågor och enklare omförhandlingar, inklusive MOQ, priser, fraktkostnader och emballagekostnader
Bidra till förbättrade arbetssätt och effektivare inköpsprocesser
Stötta organisationen i en ramp-up-fas där processer, flöden och systemstöd utvecklas parallellt med den dagliga driften
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av inköp, procurement eller supply chain, gärna från tillverkande industri eller produktionsnära verksamhet, samt goda kunskaper i Excel och erfarenhet av ERP- eller lagersystem – erfarenhet av Microsoft Dynamics, särskilt som super user eller i samband med implementation, är starkt meriterande. Mycket god engelska och svenska i tal och skrift är ett krav.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och operativt driven med förmåga att agera proaktivt i ett högt tempo, och du trivs som en tydlig kommunikatör och prestigelös lagspelare i en mindre organisation där du arbetar nära produktion och verksamhet.
AnsökanVi välkomnar din ansökan och uppmanar dig att söka så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande.
Vårt erbjudande
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön – som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org http://www.cips.org)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ValueOne AB
(org.nr 556787-5264)
Östra Storgatan 30 (visa karta
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611 34 NYKÖPING Jobbnummer
10022029