Driven Industriarbetare!
2025-08-21
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Vii söker en driven industriarbetare till Arvika för kunds räkning!
Är du tekniskt intresserad, har eget driv och trivs i en industriell miljö? Har du dessutom traverskort? Då kan du vara den vi söker!Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad industriarbetare till en av våra kunder i Arvika. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom produktion, där teknisk förståelse och ett öga för detaljer är viktiga egenskaper. Arbetet sker i ett högt tempo och ställer krav på både noggrannhet och samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Övervakning och drift av maskiner
Montering och kvalitetskontroll
Lastning/lossning med travers
Underhåll och enklare felsökning av maskinerProfil
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av industriarbete (meriterande)
Har ett tydligt tekniskt intresse och gillar att lösa problem
Är självgående, initiativtagande och ansvarstagande
Har giltigt traverskort (krav)
Behärskar svenska i tal och skrift
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
9469510