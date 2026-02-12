Driven chaufför till ICAs E-handel på deltid!
AB Effektiv Borås / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Välkommen hit!
Är du en flexibel, service inriktad person med erfarenhet av rollen som budbils-chaufför eller liknande? Toppen, då har du hittat rätt! I dagsläget söker ICAs E-handel engagerade budbils-chaufförer på deltid i Göteborgs området, skicka in din ansökan redan idag!
ICAs E-handel
ICA E-handel är en växande del av ICA:s verksamhet där du blir en del av ett team som varje dag levererar matkassar till hundratals hushåll. Verksamheten präglas av tempo, kvalitet och kundfokus, och är en viktig del av framtidens handel.
Om rollen
Som budbils-chaufför är du en viktig del av kundupplevelen. Du levererar matkassar till privatpersoner i Kungälv, Göteborg, Torslanda, Högsbo och Kungsbacka med omnejd. Du utgår från ICA Maxi -butiker och kör större transportbilar / lätta lastbilar (3,5 ton). Arbetsdagen är varierad och tempofylld, du både lastar, planerar din körning och levererar tryggt och effektivt till kund.
För att trivas ser vi gärna att du gillar att:
Vara i rörelse hela dagen
Ta ansvar och arbeta självständigt
Ge service med ett leende
Ha struktur och ordning
Arbetstiderna är 10:50-19:14 & 12:46-21:00 med viss förekommande variation.
Varför söka hit?
Behovsanställning
Aktiv och varierad arbetsdag
Kundnära roll med eget ansvar
Möjligheten att arbeta i flera områden
Jobba 2-3 dagar i veckan
Kollektivavtal och schyssta villkor via Effektiv!
Vem är du?
Du är ansvarstagande, serviceinriktad och strukturerad.
Du hittar i Göteborg med omnejd eller är trygg med GPS.
Du håller tempo utan att tumma på kvalitet.
Du förstår att varje leverans är en del av ICAs varumärke.
Du kan utgå från samtliga ICA-Maxi butikerPubliceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi har vissa krav för att säkerställa att du och ICA möter förväntningar på varandra!
B-körkort i minst 2 år
Flytande svenska i tal och skrift
God datorvana
God fysisk förmåga
Hög servicenivå
Annan huvudsaklig-sysselsättning på minst 50% (skola eller annat jobb)
Kunna jobba minst 2-3 dagar i veckan
Meriterande:
Erfarenhet av budbil eller stadskörning
Erfarenhet från matbutiker eller lager
Lokalkännedom i Göteborgs området med omnejd
Ansök redan idag!
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kontakta: Filippa Nannesson - filippa.nannesson@effektiv.se
Catrine Ramsten - catrine.ramsten@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Chaufför, Budbilschaufför, Distributionschaufför, Transport, Skåpbil, Transportbil, Lätt lastbil, Leverans, Hemleverans, Distribution, Logistik, E-handel, Kundleverans, Stadskörning, Lastning och lossning, Körkort B, deltid chaufför, Transport jobb, Chaufför jobb Göteborg, Köra budbil, Jobb med körkort, Matleverans, ICA, Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Torslanda, Högsbo, Västra Götaland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219194-1838754". Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9738943