Driven Arbetsledare till toppmodernt lager - ständig kväll (interim)
Vår kund är en av Sveriges ledande heminredningskedjor och en av Nordens största aktörer inom textil. Nu befinner de sig i en expansiv fas och förstärker sitt distributionscenter i Viared, Borås. Vi söker därför en Arbetsledare till ständig kvällsskift som vill vara med och bygga framtidens lagerverksamhet.
Observera: Detta är en interim tjänst med start 1 september och som sträcker sig fram till årsskiftet. Rekryteringsprocessen är prioriterad och behöver vara slutförd innan sommaren.
Om rollen
Som Arbetsledare får du en nyckelposition i att driva en effektiv, pålitlig och högpresterande logistikorganisation. Du leder och utvecklar ditt team, säkerställer hög kvalitet i leveranserna och bidrar aktivt till förbättringar i verksamheten.
Arbetstider (ständig kväll):
Söndag: 17.00-23.30
Måndag-torsdag: 14.30-23.45
Introduktion: Du kommer att arbeta på dagtid under den första veckan/veckorna för att få en bra uppstart i rollen och verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa snabba och pålitliga leveranser från lager till butik och kund
Utveckla och effektivisera lagerverksamheten samt driva förbättringsarbete
Följa upp och analysera relevanta KPI:er med fokus på produktivitet
Ansvara för personal, bemanning och planering inom ditt område
Vara en förebild i ledarskapet och bidra till en trygg, motiverande och hälsosam arbetsmiljö
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig ledare med erfarenhet av personalansvar inom lager- eller logistikverksamhet. Du är lösningsorienterad, självgående och trivs i en snabbrörlig miljö. Med mod och drivkraft motiverar du ditt team och skapar resultat.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av en ledande roll inom lager, gärna inom retail
God förståelse för drift- och bemanningsplanering
Meriterande: erfarenhet av AutoStore samt certifiering som AutoStore Superuser
Förmåga att arbeta strukturerat och prioritera effektivt
En prestigelös inställning med förmåga att engagera och utveckla medarbetare
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Assessios personlighetstest för att säkerställa en objektiv och träffsäker bedömning av din potential och arbetsstil.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
