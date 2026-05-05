Drifttekniker, VVS
2026-05-05
Regionens Fastighetsavdelningen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för regionens olika verksamheter i både regionens internt ägda som externt hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen ansvarar för regionens fastighetsfrågor bland annat installations- och byggnadsunderhåll, projektledning, utredningar, kalkyler, energifrågor och brandfrågor. '
Fastighetsavdelningen sköter också drift och underhåll av regionens elkraft-, svagström-, värme-, ventilations-, vatten-, avlopps-, kyl-, datanäts-, storköks-, vitvaru-, medicinska gasanläggningar, utvändig skötsel och viss medicinteknisk utrustning och verksamhetsservice.
Arbetsuppgifter
Tjänsten ingår i vår teknikerorganisation som består av yrkeskategorier i huvudsak inom EL och VVS. Vi arbetar utifrån en modell där tekniker har områdes- och systemansvar.
Du förväntas agera regionens expert inom dessa driftsområden, vilka kan komma att variera över tid för att skapa en robust och flexibel organisation. Tillsammans med gruppsamordnaren planerar ni själva utifrån lagar, krav och hyresgäster, när våra olika arbeten ska utföras. Gruppsamordnaren har budgetansvar inom sitt område vilket ger kostnadsmedvetenhet, korta beslutsvägar och medarbetarna får möjlighet att påverka sitt arbete och utvecklas inom sina yrkesområden.
Vill du arbeta med ett utvecklande, omväxlande, ansvarsfullt och självständigt arbete är du välkommen till oss med din ansökan.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete på en arbetsplats, där vi ständigt strävar efter att koppla ihop kvalitet och effektivitet i vår verksamhet med personalens kompetens och möjligheter till utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som tekniker är att säkerställa krävd funktion på våra installationer och fastigheter. Detta genom att utföra fortlöpande tillsyn/förebyggande underhåll, akut underhåll och skötselåtgärder avseende fastigheternas drift och underhållsbehov. Ta emot felanmälningar samt bedöma åtgärd på dessa. Planera förebyggande åtgärder och vara delaktig i det planerade underhållet.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara fokus inom medicinsk gas, styr och regler, värme-, ventilationsinstallation, men du kommer även att arbeta med byggnadernas övriga installationer och funktioner. Vissa el och byggarbeten kan förekomma.
Att ha kontakt med både verksamheter, hyresgäster och ramavtalsentreprenörer är en del av jobbet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant drift- eller fastighetsteknikerutbildning från högskola eller yrkeshögskola alternativt en utbildning och erfarenhet med spetskompetens inom ventilation, värme eller styr och regler som kan bedömas likvärdig.
Du bör ha jobbat minst tre år som tekniker med liknande uppgifter och vara redo för nya utmaningar. Har du dessutom erfarenhet av drift och skötsel av Medicinska gasanläggningar, regelverket MDR och har arbetat i sjukhusmiljö, ser vi det som meriterande. Du brinner för fastighetsteknik och har en ambition att utvecklas inom området.
För att lyckas i rollen ska du trivas med att ta eget ansvar, arbeta med teknisk problemlösning, ha ett strukturerat arbetssätt och kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du är en uthållig, flexibel, initiativrik, serviceinriktad person som strävar efter resultat och lönsamhet. Du är engagerad i ditt arbete, har god social kompetens och arbetar med verksamhetens bästa som fokus.
Uppgifterna kräver att du är självständig samtidigt som du skall kunna arbeta i team/grupp samt ta ansvar för både dina och gruppens arbetsuppgifter och arbeta för att främja teknikutveckling och effektivisering inom enheten. Du bör ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
• El-behörighet är meriterande.
• B-Körkort är ett krav för tjänsten.
• God datorvana och Officepaketet.
• Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Pers 138/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Kontakt
Vision/Skyddsombud
Morgan Persson morgan.persson@regionjh.se 072-5339075 Jobbnummer
9890773