Drifttekniker VA Produktion

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet vatten och återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten i både kran och vattendrag samt främja en mer hållbar konsumtion med minskat avfall. Vi gör detta genom att utveckla, underhålla och förbättra våra verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Enheten VA Produktion ingår i verksamheten vatten och återvinning och ansvarar för drift och underhåll av stadens VA-anläggningar, såsom vattenverk, tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer.
Som drifttekniker arbetar du tillsammans med kollegor för att säkerställa den dagliga driften i vattenverk och tillhörande yttre anläggningar, exempelvis pump- och tryckstegringsstationer. Arbetet är praktiskt, varierat och utförs både självständigt och i team.
I rollen ingår att sköta och övervaka teknisk utrustning såsom pumpar i vattenverk och yttre stationer, ta emot och hantera kemikalier, utföra spolning och tillsyn i spillvattenstationer samt medverka vid felsökning och lokalisering av driftstörningar.
Du planerar och genomför både akuta och planerade driftåtgärder samt hanterar enklare styr- och regleruppgifter kopplade till vattenverket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom driftteknik, processteknik eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Tidigare erfarenhet inom VA-verksamhet eller processindustri är meriterande, liksom genomgången utbildning eller diplomkurs inom dricksvattentillverkning. Även erfarenhet av vattenproduktion, provtagning och förmåga att läsa VA-ledningskartor är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och initiativtagande. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. Tjänsten innebär många kontakter, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
B-körkort är ett krav. Beredskapstjänst kan förekomma.
Inför anställning genomförs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
