Drifttekniker VA
2025-11-12
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som drifttekniker inom VA ansvarar du för den dagliga driften och tillsynen av kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Arbetet omfattar både förebyggande underhåll, felsökning och akuta insatser för att säkerställa en trygg och driftsäker vattenförsörjning.
Arbetet är varierande och kombinerar praktiska uppgifter i fält med systemstyrning och dokumentation. Vissa moment sker i par, medan andra uppgifter utförs självständigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Drift, skötsel och optimering av vattenverk, avloppsreningsverk, tryckstegringar och pumpstationer.
* Provtagning, mätning och analys av vattenkvalitet enligt gällande krav.
* Rondering och funktionskontroll av processutrustning, pumpar, ventiler, doseringssystem, styr- och övervakningssystem (SCADA).
* Felsökning och åtgärder vid driftstörningar i samverkan med kollegor och jourberedskap.
* Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt medverka vid planering av reinvesteringar.
* Hantering och dokumentation i digitala drift- och egenkontrollsystem.
* Deltagande i drift- och beredskapsorganisation, inklusive beredskapstjänstgöring enligt schema.
* Kontakt med entreprenörer, leverantörer och allmänhet vid serviceärenden.
* Medverkan i utvecklingsarbete för energieffektivisering, digitalisering och processoptimering.
Tjänsten är på heltid med placering vid driftavdelningen VA. Ordinarie arbetstid är förlagd till vardagar, men schemalagd beredskap kan förekomma kvällar, nätter och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
* Utbildning med teknisk inriktning, gärna inom VA-teknik, el-, energi-, maskin- eller driftteknik.
* Erfarenhet av arbete inom vatten- och avloppsverksamhet, processindustri eller liknande teknisk miljö.
* Grundläggande kunskaper i styr- och reglerteknik, el-/mekaniskt underhåll eller processövervakning.
* God datorvana och förmåga att arbeta i digitala drift- och rapporteringssystem.
* Eftersom tjänsten kan innebära resor mellan olika anläggningar är B-körkort ett krav.
Det är meriterande om du har;
* Erfarenhet av drift eller underhåll vid vattenverk eller reningsverk.
* Kunskap om provtagning, vattenkemi och miljölagstiftning.
* Erfarenhet av arbete med SCADA-system, pumpar och processutrustning.
* Certifikat eller utbildning inom t.ex. Heta arbeten, Arbete på väg, Säker el, eller liknande.
* Erfarenhet av jour- eller beredskapstjänst inom teknisk verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi bland annat ser att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har förmåga att agera lugnt och självständigt vid driftstörningar. Du trivs med varierande uppgifter och uppskattar både praktiskt arbete och tekniska system.
Vidare har du god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har en vilja att utvecklas och bidra till en modern och hållbar VA-verksamhet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VA-Chef
Marcus Mjöberg Smedhs marcus.mjoberg-smedhs@mullsjo.se 0736768190 Jobbnummer
9600066