Drifttekniker Umeå
2026-04-21
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Nu söker vi en Drifttekniker till kundens site i Umeå. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och säker miljö och leverera service i världsklass? Sök då denna tjänst hos oss!
Om oss Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollenI rollen som Drifttekniker, kommer du att ansvara för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kundens fastigheter.
Exempel på de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ingår i din roll:
Tillsyn och skötsel av tekniska driftsystem och fastigheterna.
Primärt felavhjälpande underhåll (felsökning och avhjälpande).
Långsiktigt planerat underhåll i fastigheterna.
Hantering av datoriserade styrsystem.
Arbete med drift, utveckling och optimering av fastighetens system.
Löpande arbetar med förbättringar och viss dokumentation.
Utföra och ansvara för olika kundprojekt.
Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtalet.
Att vara en aktiv initiativtagare i det dagliga arbetet med att förbättra och utveckla vår leverans, både internt och mot kund.
Vem är du? Vi söker dig med bred kunskap inom driftteknik fastighet - mycket meriterande med kunskap inom ventilation och byggnadsautomation. Du är en driven person som vill ta på sig en viktig roll i en organisation med mycket framåtanda. Du har med dig den kompetens som behövs för att lösa varierande uppgifter inom fastighetsdrift, men du har också med dig ödmjukheten och kreativiteten som gör att du kan hitta vägar framåt även när din egen kompetens inte räcker hela vägen.
Du söker förbättringsmöjligheter och för dialog kring dessa med berörda personer. Du ser nyttan av att arbeta planerat och strukturerat, där du har förmåga att arbeta förebyggande i stället för händelsestyrt.
Du är serviceinriktad och har en positiv karaktär. Du är även duktig på att kommunicera med olika människor där du inser vikten av att ha god dialog kring pågående arbeten. För dig är det självklart att återkoppla till berörda personer. Du gillar att utvecklas och vidareutveckla din tekniska kompetens. Du delar gärna med dig av erfarenheter och kunskaper till dina kollegor.
Med ödmjukhet och lyhördhet vinner du också kundens och dina kollegors respekt.
Du ingår i en grupp med olika yrkeskategorier inom fastighetsunderhåll, därför ser vi att du är van vid att arbeta självständigt inom din specialitet, men du gillar samtidigt att samarbeta i team och projekt.
Det är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Din bakgrund Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom fastighetsdrift - önskvärt med djupare erfarenhet inom ventilation. Du talar och skriver svenska obehindrat och du har grundläggande IT-kunskaper - t.ex. Microsoft Office, internet och ärendehanteringssystem. B-kort är ett krav.
Vi erbjuder Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos ISS. Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Ansökan Låter tjänsten intressant? Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan enbart via vårt rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
904 34 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com
