Drifttekniker Till Skara Energi
Nexer Recruit AB / Driftmaskinistjobb / Skara Visa alla driftmaskinistjobb i Skara
2025-10-28
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker en positiv och engagerad Drifttekniker avloppsreningsverk till vårt härliga team på Skara Energi AB!
Så här säger Markus, rekryterande chef, om rollen: "Vi ska vara möjliggörare, både för nuvarande och framtida skarabor. Därför ställs allt högre krav på drift och underhåll av våra anläggningar. Som vår nya drifttekniker blir du en viktig del i det arbetet. Vårt mål är att ge Skaraborna hållbara och effektiva leveranser av vattentjänster, både nu och i framtiden. Vi har många spännande utmaningar framöver och vi hoppas att du vill vara med på den resan tillsammans med oss."
DIN VARDAG Som Drifttekniker blir du del av vårt härliga team på 18 dedikerade personer. Vi jobbar tätt tillsammans med korta beslutsvägar och med ett leende på läpparna. Utöver dina kollegor bidrar våra ändamålsenliga lokaler, och kulturbygden vi verkar i, starkt till vår gemensamma trivsel.
När du har börjat hos oss tillhör du driftgruppen på Horshaga. Dina närmaste kollegor blir driftteknikerna Roger, Matti och arbetsledaren Thommy.
I rollen ansvarar du tillsammans med ditt team för drift, tillsyn och skötsel av VA-anläggningarna inom Skara kommun. Arbetet omfattar löpande optimering av driften, kvalitetssäkring av processer för att efterleva lagkrav, driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion. Du arbetar även med felsökning, enklare reparationer av driftutrustning, förebyggande underhåll och viss kundkontakt.
Arbetsmiljö är ett prioriterat område och som en del av driftgruppen kan andra arbetsuppgifter bli aktuella - exempelvis att bistå vid utvecklingsprojekt med din input. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten efter upplärning.
VEM ÄR DU?
Vi är nyfikna på dig!
Vi söker dig som har en driftteknikerutbildning eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Har du dessutom arbetat inom VA-verksamhet eller industri ser vi det som ett extra plus.
Du gillar att ta ansvar och arbeta självständigt, men trivs också som en del av ett team där man stöttar varandra.
Som person ser vi att du är social, lösningsfokuserad och nyfiken - och att du gärna bidrar med ett positivt humör och handlingskraft i vardagen.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
har kunskap inom styr- och reglerteknik
är van att arbeta med datorstöd och Office-paketet
har lätt för att sätta dig in i nya system och programvaror
är noggrann, analytisk och flexibel i ditt arbetssätt
B-körkort samt god svenska i tal och skrift är ett krav
Vi värdesätter:
kvalitet och kundfokus
prestigelöshet och engagemang
VILL DU VETA MER?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och tror att du kan passa in i vårt positiva arbetsklimat, ser vi fram emot din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Skara Energi AB med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Skara Energi AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Stefan Larsson via e-post: stefan.larsson@nexergroup.com
eller Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-11-16.
OM KUNDEN Skara Energi är ett kommunalägt bolag med cirka 40 medarbetare och en omsättning på ca 170 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband.
Hos oss är medarbetarna hjärtat i vår framgång - vi är smarta, känner tillit och har passion för vårt arbete. Tillsammans skapar vi världens bästa liv i Skara.
Välkommen att bli en del av vårt positiva och kompetenta team! Ersättning
