Drifttekniker till Micasa Fastigheter
2025-09-12
Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Har du erfarenhet av och kunskap inom fastighetsteknik och styrsystem? Är du självgående och strukturerad samtidigt som du är kommunikativ och värderar nära samarbete med kollegor? Då kan du vara rätt person för tjänsten!
Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.
Vår huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.
Från och med 1 oktober 2025 tar Micasa Fastigheter över driften i egen regi för driftområde västerort. Genom att ta över driften i egen regi vill vi skapa en mer robust och flexibel organisation som bättre kan möta framtidens utmaningar och samtidigt kunna vara mer närvarande i fastigheterna och uppnå en tätare och mer transparent kontakt med hyresgästerna.
Vi söker nu en drifttekniker som vill vara med och utveckla vår nya driftorganisation!
Om tjänsten
Som drifttekniker har du ansvar för flera byggnader gällande drift, underhåll och optimering av fastighetstekniska system och installationer. Du arbetar med tillsyn och skötsel samt underhåll av tekniska installationer ute i våra fastigheter. Rollen ingår i vår nystartade enhet för driftområdet i Västerort och du rapporterar till vår enhetschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillsyn och skötsel på plats av fastigheternas tekniska system
Utföra service på värme-, kyl-, ventilations-, samt styr- och reglersystem
Hantera periodiskt serviceschema
Utföra luft- och temperaturmätningar hos våra kunder
Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
Reparations- och underhållsåtgärder i drifttekniska system
Programmering samt installation och driftsättning av styrutrustning
Mätaravläsningar samt uppföljning av energistatistik
Utföra systematiskt brandskyddsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Mycket god kunskap om fastighetsteknik och tekniskt komplexa fastigheter, både teoretiskt och praktiskt
Kunskap om hur överordnade styrsystem fungerar och hur man använder det för att optimera fastighetens prestanda
Kunskap att göra uppföljningar och förändra inställningar i syfte att optimera fastighetens prestanda, samt förstå hur systemen samverkar med andra system
YH - utbildning som drifttekniker eller med relevant inriktning eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig, alternativt har du inhämtat motsvarande kompetens genom flerårig erfarenhet av relevant arbete
B-körkort
Det är meriterande med:
Kunskap och erfarenhet av bergvärmepumpar och kyla.
Flerårig aktuell erfarenhet från fastighetsdrift.
Kunskap eller kännedom om LOU.
Kännedom om kommunala verksamheter Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann och självständigt bedriver ditt arbete framåt. Du tar initiativ och utvecklar ditt arbete löpande. Samtidigt är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete, och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Urvalsfrågorna ligger till grund för vårt första urval i rekryteringsprocessen, därav ber vi dig besvara dem noggrant. Hänvisa inte till CV i dina svar i urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, den 26 september . I denna rekrytering kallar vi till en första digital intervju via mejl. Kontrollera gärna att du har angett rätt mejladress. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Alena Blomberg, enhetschef Drift Västerort, eller rekryterande HR, Helena Brejke HR-generalist.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Vår rekryteringsprocess
Stegen i denna rekryteringsprocess, efter att vi gjort det första urvalet, består av:
1. Digital intervju 2. Fysisk intervju 3. Referenstagning (med två referenser) 4. Slutintervju
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett annorlunda fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheters driftorganisation planerar att ha sitt kontor i västerort, med närhet till Råcksta tunnelbanestation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här
Förmåner
Som förmån har vi möjlighet till 8 timmars valfritt volontärsarbete varje år för att engagera oss i något som vi brinner extra för. Vi har även ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, lunchkort, semesterväxling, samtalsstöd och regelbundet anordnade friskvårdsaktiviteter.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
