Drifttekniker till Malmö

2026-02-04


Drifttekniker
Vill du arbeta i en modern fastighetsmiljö med nyproducerade flerbostadshus och tekniskt avancerade installationer? Vi söker nu till vår kund i Malmö en drifttekniker som vill ta ett helhetsansvar för drift, optimering och tillsyn av fastigheter med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.

Om rollen
Du arbetar nära bostadsrätts- och samfällighetsföreningar och ansvarar för den dagliga driften av tekniska installationer och underhåll. Rollen är varierad och kombinerar teknik, problemlösning och service.


Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Tillsyn och driftoptimering av fastigheternas tekniska system
Felsökning inom värme, ventilation, VVS, el samt styr- och regler
Övervakning av driftlarm och dokumentation
Säkerställa att lagar och myndighetskrav efterlevs
Arbetsorder, rapportering och materialhantering via mobil
Bidra med förbättringsförslag och driftåtgärder

2026-02-04

Profil
Eftergymnasial teknisk utbildning inom fastighet/teknik eller motsvarande
3-5 års erfarenhet i liknande roll
God kunskap inom styr- och övervakningssystem
Van att arbeta självständigt och ta ansvar
Serviceinriktad, strukturerad och lösningsfokuserad
God svenska, grundläggande engelska och B-körkort

Vi erbjuder
Ett självständigt och omväxlande arbete
Moderna fastigheter med ny teknik
Möjlighet att påverka, utvecklas och ta ansvar
En långsiktig roll i en stabil verksamhet


Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via länken, urval och intervjuer sker löpande

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
