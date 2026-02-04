Drifttekniker till Malmö
Prowork Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-02-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Svedala
eller i hela Sverige
Drifttekniker
Vill du arbeta i en modern fastighetsmiljö med nyproducerade flerbostadshus och tekniskt avancerade installationer? Vi söker nu till vår kund i Malmö en drifttekniker som vill ta ett helhetsansvar för drift, optimering och tillsyn av fastigheter med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Om rollen
Du arbetar nära bostadsrätts- och samfällighetsföreningar och ansvarar för den dagliga driften av tekniska installationer och underhåll. Rollen är varierad och kombinerar teknik, problemlösning och service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillsyn och driftoptimering av fastigheternas tekniska system
Felsökning inom värme, ventilation, VVS, el samt styr- och regler
Övervakning av driftlarm och dokumentation
Säkerställa att lagar och myndighetskrav efterlevs
Arbetsorder, rapportering och materialhantering via mobil
Bidra med förbättringsförslag och driftåtgärderPubliceringsdatum2026-02-04Profil
Eftergymnasial teknisk utbildning inom fastighet/teknik eller motsvarande
3-5 års erfarenhet i liknande roll
God kunskap inom styr- och övervakningssystem
Van att arbeta självständigt och ta ansvar
Serviceinriktad, strukturerad och lösningsfokuserad
God svenska, grundläggande engelska och B-körkort
Vi erbjuder
Ett självständigt och omväxlande arbete
Moderna fastigheter med ny teknik
Möjlighet att påverka, utvecklas och ta ansvar
En långsiktig roll i en stabil verksamhet
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan via länken, urval och intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9721791