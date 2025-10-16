Drifttekniker till Helsingborgshem
2025-10-16
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med 12000 lägenheter i över 30 bostadsområden. Vi strävar efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Vill du vara med och göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor? Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Har du erfarenhet av drift och övervakning av system som förser fastigheter med värme, ventilation och vatten? Då kan det vara dig vi söker. Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Inom teknik-och energisektionen är vi idag 12 medarbetare med olika kunskaper och erfarenheter som ansvarar för företagets energi- och tekniklösningar. Vi stödjer organisationen som sakkunniga och tillsammans med områdesteamen förvaltar vi våra fastigheter.
Driftansvaret för fastigheternas tekniska installationer finns hos oss och driftteknikerns arbete innebär att göra korrekta bedömningar och följaktligen rätt åtgärder utifrån de driftstörningar som uppstår. Du förstår hur fastighetstekniska system är uppbyggda och kommer med förbättringsförslag som går i linje med våra rutiner, riktlinjer och långsiktiga plan.
Som drifttekniker hos oss kommer en stor del av arbetet innebära att:
• Avhjälpa driftstörningar, hantera inkomna larm, felsökning på plats och i driftvy i överordnat styrsystem
• Genomföra löpande driftoptimerande åtgärder och förbättringar i syfte att minska energiförbrukningen
• Stödja vid komplexa felsöknings- och utredningsuppdrag inom drift och förvaltningsdelen
• Beställa åtgärder genom arbetsorder till ramavtalspart Kvalifikationer
För att kunna bidra och vara framgångsrik i rollen, ser vi att du har följande erfarenheter och kunskaper med dig:
• gymnasieutbildning, YH-utbildning eller likvärdig erfarenhet inom området
• några års arbetslivserfarenhet som drifttekniker
• erfarenhet inom vvs, styr, överordnat styrsystem inom fastighetsbranschen
• kunskaper inom el, webport och Arigo är meriterande
• B-körkort
• mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
• god digital kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som identifierar dig med orden jordnära, prestigelös, affärsmässig och ansvarstagande. Vi tror att du redan idag arbetar strukturerat, analytiskt och att du har ett stort engagemang och driv i ditt arbete. Du tycker om att dela kunskap med andra, är samarbets- och lösningsfokuserad och har en vilja att tillsammans med kollegor förbättra de rutiner du hittar brister i. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En viktig roll där du säkerställer driften i vårt fastighetsbestånd.
• Ett företag med ett tydligt fokus på samarbete.
• En arbetsplats där kundfokus, trygghet och kvalitet alltid är högsta prioritet.
Helsingborgshem arbetar enligt en tydlig värdegrund; vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss, vilket ger dig som medarbetare ett tydligt förhållningssätt till hur du driver, planerar och strukturerar ditt arbete. Vi välkomnar och eftersträvar mångfald.
Låter detta som en passande roll för dig? Ansök då så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 2025-11-07. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Johan Ajvazi, Driftansvarig, johan.ajvazi@helsingborgshem.se
Jessica Eke Klinteman, HR Partner, jessica.ekeklinteman@helsingborgshem.se
