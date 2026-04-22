Drifttekniker till Gryaab AB
Gryaab AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg Visa alla driftmaskinistjobb i Göteborg
2026-04-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryaab AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett varierande arbete där du får använda många delar av din kompetens? Vill du bidra till ett renare hav och en bättre miljö? Då tycker vi att du ska söka till oss på Gryaab!
Nu söker vi två nya kollegor som har möjligheten att få insyn i ett av Sveriges största reningsverk av avloppsvatten i rollen som Drifttekniker. Som Drifttekniker på Gryaab tillhör du Anläggningsgruppen på vår avdelning för Produktion och kommer bli en del av en härlig medarbetarskara med högt i tak, stor delaktighet och en hjälpsam inställning till varandra.
Tillsammans med dina medarbetare i gruppen ser du i huvudsak till att de olika reningsprocesserna fungerar. Som en del i detta kommer dina arbetsuppgifter bland annat att vara dagligt underhåll av maskiner och annan utrustning inom driftområdet samt förebyggande och avhjälpande underhåll.
I rollen krävs ett stort fokus på säkerhets- och kvalitetsrutiner med tillhörande uppföljning av efterlevnad.
Tjänsten är på dagtid och på sikt finns möjlighet till beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen som drifttekniker ser vi att du som minst har en gymnasieexamen med teknisk inriktning. Vi ser det som meriterande om du har genomgått en eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknikområdet inom exempelvis vattenrening eller biogas. Om du helt saknar utbildning så tror vi att du kan väga upp det genom att du har en gedigen arbetslivserfarenhet från ett relevant område. Vidare har du B-körkort, god datorvana samt behärskar svenska flytande i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har truckkörkort, traverskort eller erfarenhet av säkerhetsarbete. Vi ser det även som meriterande om du tidigare arbetat med avloppsreningsprocesser, kemiska processer eller likvärdigt eller att du har erfarenhet av mekanisk utrustning och har arbetat med mekaniskt underhåll.
Som person är du positiv, engagerad och kan samarbeta väl med andra och också arbeta självständigt. Du är också driven, ansvarfull och flexibel i ditt sätt att tänka och vara.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!Anställningsvillkor
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 140 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Är du fortsatt nyfiken om hur det är att arbeta på Gryaab? Kika in vår karriärsida via denna länk: Jobba hos oss - Gryaab
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryaab AB
(org.nr 556137-2177), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Sjöblom stefan.sjoblom@gryaab.se Jobbnummer
9869897