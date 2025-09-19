Drifttekniker Stockholm City
2025-09-19
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Är du en proffsig och lösningsorienterad person som söker ett omväxlande arbete där du får använda dina tekniska kunskaper? Är du en fena på att hålla aggregat och system i toppskick? Då har vi tjänsten för dig i ett team och i ett företag som värdesätter sina medarbetare.
Du får möjlighet att jobba med
Som drifttekniker på Caverion arbetar du med tillsyn, skötsel, och underhåll av fastigheternas fasta installationer och processteknisk utrustning. Du arbetar och har ansvar för visst inplanerat arbete och mindre projekt samt är den tekniska resurs som säkrar den dagliga driften och bistår servicechef, teknisk förvaltare och kund med information om fastighetsbeståndets brister och förbättringsåtgärder. Viktigt att du är serviceinriktad och tycker om kundkontakter och är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Som drifttekniker på Caverion kommer du ha en nyckelroll i att säkerställa en smidig drift av kundens anläggningar i Stockholm city.
I rollen ingår även:
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
• Ansvara för att drift och underhållsplan följs enligt avtal i fastigheterna.
• Felsökning och åtgärdsförslag vid störningar
• Daglig kontroll och övervakning styr & regler
• Uppföljning och återrapportering
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-09-19Bakgrund
• Teknisk utbildning
• Bra kunskaper inom styr & regler, ventilation och VS
• Flerårig erfarenhet från liknade arbetsuppgifter
• Kunna läsa ritningar
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
• Som person är du servicetänkande, kreativ problemlösare och utåtriktad
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta Servicechef Anna Erson tel. 070 452 94 44 eller mail anna.erson@caverion.com
