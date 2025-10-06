Drifttekniker Lackarebäcks vattenverk
2025-10-06
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Avdelningen Dricksvattenproduktion svarar för dricksvattenberedningen för Göteborgs stad på de båda vattenverken Lackarebäck och Alelyckan.
Vattenverken är inne i en period med stora projekt för att trygga göteborgarnas tillgång till rent och gott dricksvatten nu och i framtiden. För att säkerställa dricksvattenproduktionen behöver vi förstärka vår driftorganisation med en drifttekniker som gillar varierande arbetsuppgifter både inne och ute i våra anläggningar. Hos oss har du möjligheten att arbeta med vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i en teknikintensiv anläggning som genomgår en större förnyelseprocess.
Beredningsprocessen på Lackarebäcks vattenverk styrs av drifteamet i kontrollrummet och som drifttekniker hos oss kommer du ha en stor variation av arbetsuppgifter. De flesta uppgifterna du utför sker ute i våra anläggningar som exempelvis tillsyn och kalibrering av on-line instrument, förbyggande underhåll och felsökning av processutrustning eller mottagning av processkemikalier. När du ingår i driftteamet, vilket sker enligt ett rullande schema, kommer du även att utföra driftmanövrar i kontrollrummet.
Vad du som medarbetare får
Vi arbetar aktivt med att göra det möjligt för våra medarbetare att ha en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är en god och hälsofrämjande arbetsmiljö viktig och erbjuder därför bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.
Hos oss får du kollegor med hög kompetens som har kul ihop och bryr sig om varandra. Vi har viktiga arbetsuppgifter där vi gör nytta för göteborgarna. Göteborgs Stad är en stor arbetsgivare. Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet till utveckling och karriär.
Tjänsten är en tillsvidareanställning .
Beredskapstjänstgöring kommer ingå i tjänsten.Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört. Tjänsten ställer även krav på din förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Utöver detta behöver du även:
• Driftteknikerutbildning (eftergymnasial)
• B-körkort
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet inom livsmedelsproduktion
• Arbetslivserfarenhet inom dricksvattenproduktion
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning som inkluderar registerkontroll från Säpo.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
