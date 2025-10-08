Drifttekniker inom It-säkerhet
Utveckling IT verksamhetsuppdrag innefattar bl.
a. att förvalta och utveckla regionens informationssystem, informationsteknik och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier samt att leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.
Vi söker nu en driftstekniker med inriktning It-säkerhet till avdelningen it-infrastruktur som är en av 5 avdelningar inom enheten för Informationsteknik. Avdelning it-infrastruktur består av ca 22 medarbetare.
Region Blekinges it-miljö är modern och omfattar hela regionen med samarbeten inom Blekinge men även med andra regioner.
Om jobbet
Region Blekinge står inför många spännande och utmanande projekt där du kommer att ha en central roll i att utveckla nya[SS1] moderna tjänster och arkitekturer som bidrar till samhällsnytta, dels genom interna lösningar, dels via molntjänster.
Vår it-verksamhet är en integrerad del av regionens kärnverksamhet och en förutsättning för en stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs. Nu ska vi förstärka vårt team med en driftstekniker med inriktning It-säkerhet till avdelningen it-infrastruktur i Karlskrona.
Som driftstekniker arbetar du med att ansvara för att vår tekniska miljö håller den nivå av tillgänglighet som är i enlighet med verksamhetens krav och i förhållande till andra it-lösningar, där etablering av säkerhetsfunktioner och kvalitetssäkring av dessa ingår. Du ansvarar för att förvalta lösningen enligt planer för livscykelhantering, där införande av ny teknik är en del i detta. Rollen innebär även att du kan ingå som medlem i projekt för utveckling av nya funktioner. Du arbetar kontinuerligt med it-säkerhet och säkerställer att infrastrukturen är optimerad för att minimera sårbarhet och intrång.
Du arbetar med daglig drift, systemoptimeringar, autentisering, övervakningsrutiner, logghantering, testning och automatiserade flöden. Du hanterar även incidenter tillsammans med tjänstebegäran och agerar återkommande främst då i 2:a linjens support.
För att lyckas i rollen behöver du ha teknisk förståelse för it-säkerhetsprodukter, kunna arbeta förebyggande med att stärka vår motståndskraft för cyberangrepp. Där övervakning och logghantering är en stor del av arbetsuppgifterna.
Meriterande är om du har god kunskap av sammanhangen mellan olika it komponenter för exempelvis: IAM, IDP, logghanteringsverktyg, certifikathantering, datanät, säkerhetssystem, servers, lagring, backup, databaser och molntjänster.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete, där du bereds möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar, omvärldsbevakningar och deltagande i olika seminarium, för att på bästa sätt kunna verka mot tekniska och verksamhetsnära förvaltningar.
Tjänsten är placerad i Karlskrona men det kan förekomma resor i hela länet då verksamheterna vi finns till för är lokaliserade hela länet.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom it-säkerhet, gärna som drifttekniker, systemutvecklare eller motsvarande kunskap och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
För att lyckas bra i rollen behöver du ha kunskap inom It-säkerhet i relation till servrar i komplex infrastruktur samt erfarenhet inom support och felhantering. Du behöver även ha kunskap om tjänstebaserad övervakning och proaktivt underhåll.
Som person är det viktigt att du har en social förmåga, lätt för att samarbeta och förmågan att skapa och bibehålla goda relationer. Du är flexibel och har förmåga att se helheten, vara drivande och självständigt arbeta framåt. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Vårt koncernspråk är svenska och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det kan förekomma kontakter med leverantörer från utlandet och därför bör du även har goda kunskaper i engelska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är placerad i Karlskrona men resor kan förekomma inom länet, därför bör du ha B körkort.
Då vi är en avdelning som ansvarar för it-säkerheten samt it-driften av Region Blekinges it-miljö kan beredskapstjänstgöring ingå i tjänsten.
För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, för dem görs säkerhetsprövning med registerkontroll.
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
