Drifttekniker Göteborg
Mba Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mba Fastighetsservice AB i Göteborg
, Borås
, Jönköping
, Växjö
, Västerås
eller i hela Sverige
Våra anställda bygger vårt varumärke
En stor del av MBA Fastighetsservices framgångar beror på vår kompetenta personal. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. Därför ser vi till att erbjuda våra anställda förmåner som är svåra att hitta på de flesta andra arbetsplatser.
Detta eftersom vi är övertygade om att en generös företagskultur med människor som trivs på arbetsplatsen är bästa vägen till framgång ute hos kund.
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en skicklig problemlösare med ett starkt tekniskt intresse. Du har en bred allmänteknisk kunskap och ett särskilt engagemang för teknik och fastighetsdrift. För att trivas i rollen delar du vår syn på service som en självklarhet och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och gott samarbete.
Du tar gärna ansvar, arbetar kvalitetsmedvetet och har en stark vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Att kunna strukturera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt är en viktig framgångsfaktor i rollen.
DIN ROLL
I rollen ansvarar du för drift, skötsel och optimering av fastigheternas tekniska system och funktioner. Du har gärna kunskap inom flera tekniska områden, såsom el- och belysningsinstallationer, ventilation, VVS-anläggningar, styr- och reglerteknik samt energi- och klimatfrågor.
Du utför planerat, förebyggande och felavhjälpande underhåll samt olika reparationsarbeten. En viktig del av arbetet är att följa upp och utveckla energiarbetet genom att övervaka energiförbrukning, identifiera och analysera energibesparingsåtgärder samt föra driftjournaler. Gruppen arbetar även aktivt med ventilation och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Som en del av rollen får du även möjlighet att utvecklas inom projektledning av drift- och fastighetstekniska projekt. Du deltar i planering, genomförande och uppföljning av projekt i nära samarbete med kollegor, entreprenörer och leverantörer. Ansvarsområdet kan anpassas efter din erfarenhet och intresse, med goda möjligheter att successivt ta ett större helhetsansvar. Projekten bidrar till teknisk utveckling, energieffektivisering och långsiktiga förbättringar av fastigheterna - och ger dig chans att bredda din kompetens och växa i rollen.
Du har en teknisk eller fastighetsinriktad gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola eller motsvarande. Begränsad elbehörighet eller högre är meriterande.
OM OSS
På MBA Fastighetsservice värnar vi om våra medarbetares personliga utveckling och möjligheten att kombinera arbetsliv med privatliv. Med ett öppet och positivt förhållningssätt skapar vi en arbetsmiljö där vi trivs, mår bra och utvecklas tillsammans. Vårt starka engagemang är en del av vår identitet - och i en inkluderande och positiv miljö får engagemanget utrymme att växa.
INTRESSERAD?
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb.
