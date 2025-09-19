Drifttekniker för vikariat
2025-09-19
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en självgående drifttekniker till ett vikariat upp till 6 månader till teamet på Aefab .
Plats:
Ovanåker Kommun
Startdatum:
Omgående
Omfattning:
Timvikarie upp till heltidOm tjänsten
Som drifttekniker kommer du att ansvara för teknisk fastighetsdrift, inklusive ronderingar och felavhjälpandeunderhåll.
Du kommer att hantera felanmälningar, samt säkerställa att fastighets tekniska systemen fungerar som de ska. Du ansvarar för den dagliga driften och framtida utvecklingen av fastigheterna i samråd med övriga drifttekniker och fastighetschef.
Du ska även trivas i en administrativ roll då du löpande avrapporterar felanmälningarna.
Du kommer ingå i en grupp med erfarenhet och kompetens där framgång bygger på viljan till att hjälpa varandra. I denna roll ges du möjlighet till att växa och utvecklas vidare gällande din tekniska förmåga.
AEFAB
Alfta-Edsbyns Fastighets AB (Aefab) är ett helägt fastighetsbolag som ägs av Ovanåkers kommun.
Företaget har idag totalt 1601 lägenheter fördelade geografisk över kommunen.
Aefab sköter även lejonparten av Ovanåkers kommuns fastigheter så som skolor, kontor äldreboende mm.
Aefab har 66 anställda. Dessa personer arbetar med allt ifrån administration, service, fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, el- och driftsfrågor, information och marknad.
Med fokus på trygghet, service och framåtanda, kommer du att bli en del av ett härligt team. Med kvalitet, innovation och engagemang skapar Aefab trygga och effektiva boende och arbetsmiljöer för våra kunder.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att åtgärda problem som värme och ventilations problem. Övervakning i Schnider och Siemens Buildingmanagementsystem
Du utgår från något av våra kontor och åker ut på uppdrag under dagen.
Utföra avhjälpande underhåll Utföra tillsyn och skötsel Administrera felanmälningar och ansvara för att administrationen blir korrekt efter slutfört arbete.
Vi söker dig som
- Minst två års erfarenhet som drifttekniker
- Flytande kunskaper i svenska
- Goda kunskaper i Officepaketet
- Kunskap och erfarenhet av styrsystem så som Siemens och Schneider Electric
- Tidigare erfarenhet av felsökningar
Det är meriterande om du har
God lokalkännedom om orten
Erfarenhet i Schnider och Siemens Buildingmanagementsystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Hjälpsam
- Social
- Ordningsam
- Service minded
Vår rekryteringsprocess:
Denna rekryteringsprocess hanteras av Aefab själva och frågor rörande tjänsten skickas till Aefab.
Vi tillämpar löpande urval .
Vid ansökan efterfrågas ett CV Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alfta-Edsbyns Fastighets AB
(org.nr 556527-4361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jan Wåger 027157535 Jobbnummer
