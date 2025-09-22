Drifttekniker fastighetsinstallation/VVS
Göteborg Energi AB / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av vårt kundnära team som tillsammans arbetar för göteborgarnas komfort och energioptimering? Har du ett stort teknikintresse, gillar att ta tag i och lösa tekniska problem? Då kan det här jobbet vara helt rätt för dig!
Din uppgift
Du kommer att tillhöra enheten Installation som är en del av avdelning Kundnära anläggningar inom affärsområde Värme och Kyla.
Inom enheten ansvarar vi för förebyggande och avhjälpande underhåll på kundcentraler för fjärrvärme, gas och fjärrkyla. Vi utför även besiktningar på naturgasinstallationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med service, felsökning och optimering av värmesystem. Du kommer att arbeta med avhjälpande underhåll i fastigheternas tekniska system/installationer och hjälpa kunden med energioptimering.
Fokus i vårt arbete är att anläggningarna oavbrutet ska vara i god funktion och driftsäkert tillstånd. För att lösa detta kommer du också arbeta med felanmälningar och ingå i enhetens beredskapsstyrka.
Du kommer att ha kontakt och samarbeta med andra enheter inom Göteborg Energi och vid behov externa entreprenörer.
Utöver det driftnära arbetet kommer du även att få delta i diverse samrådsgrupper, utvecklingsarbeten och förbättringsforum.
Ditt team
Du kommer att tillhöra enheten Installation som består av 14 medarbetare. Enheten leds av Håkan Andersson. Så här beskriver Håkan hur han ser på teamet och uppdraget:
• Vi är ett gäng som gillar att lösa vårt uppdrag tillsammans. Som drifttekniker får du frihet under ansvar, nära kontakt med kollegor och en arbetsdag där din kompetens verkligen spelar roll. vi är ett team som delar ett stort teknikintresse och ser till att ha kul på jobbet samtidigt som vi levererar med kvalitet och precision till våra kunder.
Din kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av rörläggeri. Vi ser gärna att du har en examen som drifttekniker med fastighetsinriktning men välkomnar även sökanden som genom en längre arbetslivserfarenhet skaffat en kompetens som vi bedömer relevant för tjänsten. Vi värdesätter om du har en gedigen erfarenhet av installationsarbeten och är van att jobba hos privatkunder. Värdefullt är även tidigare erfarenhet av att jobba med fjärrvärme, gas eller kyla. Det är meriterande om du har el-kunskap/BB1.
Det är viktigt att du är självgående, har god samarbetsförmåga och trivs när arbetsuppgifterna varierar. Du är serviceinriktad och kvalitetsmedveten.
För denna tjänst är B-körkort ett krav. BE-körkort är meriterande.
Din ansökan
Vi kommer att läsa ansökningar löpande och kalla till intervju. Är du intresserad vill vi gärna att du söker så fort som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Håkan Andersson, enhetschef 0700843982 Jobbnummer
9519121