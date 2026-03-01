Drifttekniker elnät
2026-03-01
I rollen som drifttekniker hos oss på elnät ansvarar du för den dagliga driften i kontrollrummet, du ansvarar för kommunikation och koordinering av fältpersonal samt hantering av driftärenden. Genom ditt arbete är du med och säkerställer en stabil, säker och effektiv elnätsdrift!
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
På plats i kontrollrummet sköter du den teknisk driften och övervakning av elanläggningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Övervaka elnätets drifttillstånd via SCADA och andra driftsystem.
* Hantera kontrollrumstelefon och ta emot interna och externa samtal.
* Leder, utför och utvecklar avbrottsplanering med kopplingsförebilder vid driftomläggningar och avbrott
* Registrera driftstörningar samt föra driftlogg och dagliga rapporter.
* Koordinera montörer i fält utifrån inkommande driftärenden.
* Stödja vid planerade avbrott och säkerställa korrekt driftläge.
* Samverkar och samarbetar med interna-, externa parter och nätverk.
I rollen ingår beredskap vid behov.
B-körkort krävs för rollen.Kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad och ansvarstagande. Du tycker om att ha en god struktur och att följa rutiner.Du drivs av att bidra till god kommunikation och en bra upplevelse för våra kunder.
Vi tror att du har en gymnasial el- eller energiteknisk utbildning, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet. Kanske har du en YH-utbildning inom elkraft eller driftteknik. Om du har erfarenhet av SCADA, att arbeta i kontrollrum eller driftmiljö är det meriterande.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 110 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
Fackliga företrädare:
Sveriges ingenjörer, Ledarna, Kommunal, Vision och Seko. Representanter nås på tfn 026-241600
Till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandviken Energi gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplatser för en pågående rekrytering och ber er därför inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
