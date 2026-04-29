Drifttekniker EL - Boden
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att Fortifikationsverket växer och vi kommer att ha en ökad mängd rekryteringar en lång tid framöver. Vill du växa med oss? Häng med på vår utvecklingsresa!
Fortifikationsverket söker nu en drifttekniker med specialinrikting el för attt stärka vårat team ytterligare.
Din vardag som drifttekniker
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team bestående av 13 drifttekniker och en driftchef som tillsammans ansvarar för fastighetsbeståndet i Bodens garnison. Vårt uppdrag omfattar drift, tillsyn, skötsel och underhåll av fastigheterna inom distriktet. Nu söker vi en drifttekniker som vill bli en del av teamet och bidra till vårt viktiga arbete.
Hos oss finns en komplett infrastruktur med eget lågspänningsnät samt värme-, vatten- och avloppsnät. Tjänsten innebär att du får olika driftuppdrag inom distriktet med tekniska installationer som el, värme, brandlarm, ventilation, kyla och VA.
Du kommer att arbeta med drift, underhåll och felsökning av tekniska system och elinstallationer samt felavhjälpande underhåll. Det förekommer även tilläggsuppdrag och mindre byggnads- och teknikprojekt där du förväntas bidra.
I tjänsten ingår dagliga kund- och leverantörskontakter, både självständiga och samarbetsinriktade uppdrag samt administrativt arbete i flera IT-stödsystem. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i anställningen.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande:
Slutförd gymnasial utbildning eller yrkeshögskoleexamen med inriktning el. Även om du har utbildning som drifttekniker med arbetserfarenhet av elinstallationer kan det vara relevant för tjänsten.
Flera år erfarenhet av elinstallationer, drift- och underhållsarbete med god kompetens inom el-området.
God administrativ förmåga samt god datavana i olika IT-stödsystem som exempelvis Office-paketet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är svensk medborgare.
Körkort, klass B
Det är meriterande med följande:
Utbildning eller erfarenhet inom ventilation/VVS
Utbildning av styr- och reglerteknik
Erfarenhet av överordnat styrsystem EcoStruxure, TAC Vista, Kiona Web port
Erfarenhet av service och felanmälan.
Erfarenhet av arbete med tillsyn och skötsel av fastigheter.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och arbetar strukturerat, både praktiskt och administrativt. Du är lösningsorienterad, stabil och trygg, med förmåga att hantera förändringar med lugn och fokus. Du är också kreativ och bidrar med nya idéer.
Vidare har du god samarbetsförmåga, är lyhörd i mötet med både kollegor och kunder samt bidrar till ett positivt teamklimat med högt kvalitetsfokus. Vi värdesätter att du är prestigelös och delar vårt intresse för fastigheter - välkommen med din ansökan
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Boden. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 maj 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Alasalmi (010-44 44 229) eller rekryteringsspecialist Lovisa Rosén (010-44 45 879). Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
631 89 BODEN
För detta jobb krävs körkort.
